Na zdravje z benzinom iz Banove jame

13.6.2018 | 16:00

Od koga in od kdaj? (Foto_DEZ)

O čiščenju Banove jame so danes na Dolščah (na fotografiji) in v Kostanjevici na Krki govorili (z desne) Jože Povšič, Ladko Petretič, Barbara Jordan In Sandi Medle. (Foto: M. L.)

V sto metrov golobokem breznu so odpadke pripenjali na žičnico, ki so jo postavili prav za ta namen. (Foto: DEZ)

Ali kdo pogreša ta vrata? (Foto: DEZ)

Kostanjevica na Krki - Odpadkov, ki so jih prejšnji teden v celotedenski akciji odstranili iz Banove jame v naselju Dolšce nad Kostanjevico na Krki, je bilo na stotine kubikov. To je po končani akciji na današnji novinarski konferenci sporočil izvršni in strokovni direktor Dolenjskega ekološkega zavoda Novo mesto Jože Povšič.

Po njegovih besedah so v jami naleteli na več deset avtomobilskih karoserij in na druge avtomobilske dele, kot so motorji in pnevmatike. V globeli so bili sodi s tekočinami in gnetljivimi snovnim neznane vrste, posode z odpadnim oljem, pesticidi in vrsta drugih podobnih snovi.

Povšič je poudaril, da so si omenjeni zavod, jamarji in še nekateri drugi več let prizadevali za čiščenje tega kraškega brezna in da je sedanji župan Ladko Petretič prisluhnil tem pobudam. Po Povšičevih besedah so se v okviru zavoda organizirali za čiščenje jame kot ekološka patrulja.

»Na pritiske javnosti, jamarjev in Dolenjskega ekološkega zavoda smo se odločili za sanacijo jame. Čiščenje je strošek občine. Zdaj bomo jamo dodatno ogradili in ob njej postavili opozorilne table za prepoved odlaganja odpadkov. In upam, da odpadkov ljudje v prihodnje sem ne bodo več odlagali,« je dejal župan Ladko Petretič.

»Največji problem je, da je Banova jama nad vodnim izvirom, iz katerega za javnim vodovodom oskrbujejo kostanjeviško območje. In z vodo smo najbrž že zaužili veliko tistega, kar je bilo na tem črnem odlagališču,« pravi namestnica vodje ekološke patrulje Barbara Jordan, ki je tudi sodelovala na današnji konferenci.

»Ko sem videl, kaj vse je bilo dolga leta v jami, sem bil naravnost zgrožen,« pa je povedal Sandi Medle, eden od izvajalcev v akciji, ki je tudi odvažal, kar so izvlekli iz brezna.

Na veliko onesnaženje Banove jame in na nujno čiščenje so doslej večkrat opozorili člani Kluba jamarjev Kostanjevica na Krki, ki so ob svojih nekaj spustih v brezno tudi dokumentirali, kar so odkrili.

M. L.

