Ministrica Mojci Stopar Zevnik ni dala soglasja za direktorico

13.6.2018 | 18:00

Mojca Zevnik Stopar (Foto: M. B.-J.)

Metlika - Pisali smo že o imenovanju novega direktorja oz. direktorice Doma starejših občanov (DSO) Metlika. Potem ko so člani sveta zavoda DSO Metlika, ki so predstavniki ustanovitelja, torej ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, po navodilih ministrstva glasovali, da postane direktorica doma Mojca Stopar Zevnik, so se tudi v komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskem svetu soglasno strinjali, da dajo Stopar Zevnikovi pozitivno mnenje.

Po daljši razpravi je tej kandidatki dala pozitivno mnenje tudi večina metliških občinski svetnikov. Zato so bili v svetu zavoda, kot je povedala njegova predsednica Dragica Valenčič, prepričani, da bo ministrica Anja Kopač Mrak dala pozitivno mnenje k imenovanju Mojce Stopar Zevnik za direktorico doma. A ko so v začetku tega tedna odprli pismo z ministrstva za delo, so lahko v njem prebrali zgolj suhoparno obvestilo, da ministrica izbrani kandidatki ni dala soglasja.

M. B.-J.

