Čistilno napravo bosta gradila GH in Esotech

13.6.2018 | 18:20

Topliško občino je čistilna naprava stala kar nekaj živcev, a je župan Jože Muhič

s končnim razpletom vseeno zelo zadovoljen. (Foto: B. B.)

Dolenjske Toplice - Občina Dolenske Toplice je danes s podjetjema Esotech iz Velenja in GH Holding iz Ljubljane podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo nove čistilne naprave, ki bo nadomestila zdajšnjo že dokaj obremenjeno in odsluženo napravo. Občina bo za naložbo v tekočem in prihodnjem proračunskem letu skupaj odštela nekaj manj kot 1,13 milijona evrov.

Potreba po novi čistilni napravi v Toplicah je stara že vsaj desetletje. Obstoječa naprava ima kapaciteto 2.000 populacijskih enot, nanjo pa je zdaj priključenih že več kot 2.300 populacijskih enot. Naprava je tako v zadnjih letih delovala na robu zmogljivosti in izhodne vode, ki se izlivajo v Sušico, so občasno presegle predpisane parametre. Zato je inšpektor pred dvema letoma izdal ukrep, po katerem mora občina do 31. januarja 2019 zgraditi novo čistilno napravo.

Občina je prvo gradbeno dovoljenje za novo čistilno napravo pridobila že pred osmimi leti. Zasnovali so klasično čistilno napravo, njena gradnja pa bi po tedanji projektantski oceni stala 2,25 milijona evrov. A razpisa za sofinanciranje gradnje, na katerega so računali v Toplicah, ni bilo od nikoder, zato je občina pred kakšnimi 4 leti pridobila novo gradbeno dovoljenje, tokrat za membransko čistilno napravo. Njena vrednost je bila ocenjena na 1,2 milijona evrov, a so si zaradi informacij, da je obratovanje takih naprav zaradi velike porabe elektrike in dragih nadomestnih membran precej drago, kmalu spet premislili. Na koncu so se odločili za tehnologijo MBBR, se pravi za klasično čistilno napravo z opremo za pospeševanje širjenja mikroorganizmov, ki razkrajajo fekalije. Lani so pridobili novo gradbeno dovoljenje, stroški gradnje pa so bili ocenjeni na 1,25 milijona evrov.

Na prvem razpisu, ki so ga objavili sredi lanskega leta, je najugodnejšo ponudbo za izvedbo oddalo podjetje Esotech, ki bi napravo zgradilo za milijon evrov, stroški njenega obratovanja, ti so bili namreč eden od ključnih kriterijev pri izbiri, pa naj v desetih letih ne bi presegli 1,4 milijona evrov. A na izbiro se je pritožilo neizbrano podjetje GH Holding, češ da je bilo zavedeno s podatki iz razpisa in je tako občini ponudilo cenovno manj ugodno tehnologijo (membransko čistilno napravo). Državna revizijska komisija je pritožniku ugodila in občina je morala razpis ponoviti. Na drugi razpis sta se prijavila le GH Holding in Esotech. Oddala sta skupno ponudbo, v kateri pa je bila cena čistilne naprave (MBBR) že bistveno višja kot v prvič – 1,4 milijona evrov. »Ker v proračunu tega denarja nismo imeli zagotovljenega, smo morali objaviti še tretji razpis, v katerem smo napovedali tudi postopek s pogajanji,« pripoveduje topliški župan Jože Muhič.

Nov razpis in pogajanja so se izkazala za pravo pot. Po pogovorih s konzorcijem družb GH Holding in Esotech se je občina namreč odločila, da tehnologijo MBBR nagradi z dodatno opremo za centrifugiranje in sušenje blata. Poleg elektrike in kemikalij največji strošek obratovanja namreč predstavlja odvoz in obdelava odpadnega blata, ki ga za občino izvaja Komunala Novo mesto. Ker bo blato zaradi dodatne tehnologije že precej obdelano, bo ta strošek v prihodnje precej nižji, kot bi bil sicer. Gradnja čistilne naprave bo zaradi te nadgradnje nekoliko dražja, stala bo 1,13 milijona evrov, bo pa zato njeno desetletno obratovanje bistveno cenejše in bo znašalo okoli 800.000 evrov. »V primerjavi s prvo ponudbo smo prihranili okoli pol milijona evrov. Dodaten vložek se nam bo povrnil v dveh letih,« je zadovoljen Muhič.

Osemmesečno gradnjo nameravajo začeti v kratkem, nakar bo naprava leto dni obratovala poskusno. Po skupaj 20 mesecih načrtujejo pridobitev njenega uporabnega dovoljenja.

Boris Blaić

