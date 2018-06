Nov dan, nova neurja - poleg Posavja še Trebnje in okolica; s traktorjem v potok

13.6.2018 | 18:40

Takole je bilo pred dnevi v Trebnje, ki mu ni bilo prizaneseno niti danes. (Foto: Občina Trebnje, Facebook)

Viharno vreme še kar povzroča velike nevšečnosti in gasilcem dela tudi danes ni manjkalo, saj so se nad širšim območjem Dolenjske ponovno razbesnela številna neurja. Najhuje je bilo na trebanjskem koncu in v Posavju, kjer so imeli hudo uro že sinoči.

Okoli 12. ure je v naselju Sela pri Dolenjskih Toplicah, občina Dolenjske Toplice, meteorna voda poplavila prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so iz prostorov izčrpali okrog 35 kubičnih metrov vode.

Pol ure kasneje je v ulici Stari trg v Trebnjem meteorna voda zalila parkirišče pred poslovnim prostorom in ogrožala kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Ponikve so vodo iz parkirišča prečrpali. Nedaleč stran je meteorna voda zalila tudi prostore poslovnega objekta. Gasilci PGD Trebnje in PGD Ponikve so izčrpali okoli 40 kubičnih metrov vode in očistili komunalne jaške, sprali pa so tudi nanose blata in zemlje na dvorišču in dovozu.

V Dolenji Nemški vasi, občina Trebnje, je meteorna voda poplavila parkirišče in ogrožala osnovno šolo. Gasilci PGD Ponikve so na kraju ugotovili, da voda počasi odteka in ne ogroža več objekta.

Na Golievem trgu v Trebnjem je meteorna voda nanesla blato okoli stavbe Občine Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so počistili nanose zemlje na cestišču okoli stavbe.

Na Simončičevi ulici v je zaradi nanosa zemlje na dvorišče okoli stavbe, meteorna voda poplavila pritličje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Trebnje so odstranili nanos zemlje, da je voda odtekla.

Malo pred 14. uro je na Golievem trgu v Trebnjem meteorna voda poplavila parkirišče in zalila osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so odklopili akumulator na vozilu.

Težave na cestah

Okoli 13. ure je na cesto Trebnje–Mirna, pri Dolu pri Trebnjem, padlo drevo in zaprlo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je drevo odstranil.

Podrto drevo je oviralo promet tudi na cesti Trebnje–Novo mesto pri kraju Dolenja Dobrava. Drevo je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja.

Na relaciji Štefan pri Trebnjem—Rožni vrh je zemljina zdrsnila z brežine na cestišče. Posredovali so gasilci PGD Trebnje, kateri so sprali blato ter očistili cestišče.

Na relaciji Trebnje—Studenec je zdrsnila zemljina z brežine na cestišče. Posredovali so gasilci PGD Trebnje in delavci Komunale Trebnje, ki so odstranili zemljino ter sprali blato in očistili cestišče.

V Posavju tudi danes hudo



Ob 8.53 so na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, gasilci PGD Senovo za posledicami včerajšnjega neurja pokrili z zaščitno folijo streho industrijskega objekta v izmeri 500 kvadratnih metrov..

Ob 13.29 je na Krški cesti v Kostanjevici na Krki meteorna voda zalila proizvodne prostore, katero so gasilci PGD Kostanjevica na Krki izčrpali.

Ob 13.33 je na Prešernovi cesti v Sevnici meteorna voda zalila kletne prostore Policijske postaje Sevnica. Gasilci PGD Sevnica so izčrpali okoli 400 litrov vode.

Ob 13.44 so posredovali gasilci PGD Skopice v naselju Gorenje Skopice kjer je močan naliv zalival delovne stroje v poslovnem objektu. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, prekrili poškodovani del strehe ter zavarovali delovne stroje v objektu.

Ob 14.27 je v Črešnjicah pri Cerkljah, občina Brežice, meteorna voda poplavila kletne prostore stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so iz prostorov izčrpali vodo ter očistili jaške pred objektom.

Ob 14.34 je na Hmeljski cesti v Kostanjevici na Krki meteorna voda zalila stanovanjske prostore, katero so gasilci PGD Kostanjevica na Krki izčrpali.

Neurje so občutili tudi v Beli krajini. Ob 14.40 je na cesto Črnomelj—Griblje, pri odcepu za Cerkvišče voda nanesla blato in mulj. Delavci CGP Novo mesto so cestišče očistili.

Zagorelo



Ob 16.00 je v Rožancu, občina Črnomelj, tlelo seno v gospodarskem objektu velikosti okoli 20 krat 8 metrov. Gasilci PGD Petrova vas so odstranili seno iz objekta in ga odpeljali na deponijo.

S traktorjem v potok

Ob 13.32 je v Meniški vasi, občina Dolenjske Toplice, voznik s traktorjem in prikolico prebil leseno ograjo mostu in se prevrnil v potok Sušica. Gasilci GRC Novo mesto so traktor in prikolico izvlekli iz potoka nazaj na cestišče. Do izlitja nevarnih snovi ni prišlo.

Voda, a ne meteorna

Ob 7.56 je bila na Lebanovi ulici v Novem mestu poplavljena klet stanovanjske hiše. Prišlo je do izliva vode iz peči centralnega ogrevanja. Gasilci GRC Novo mesto so vodo iz prostora izčrpali in prostor počistili.

B. B.