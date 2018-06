V kaotičnem razpletu Murska Sobota Italijanonm, Jon Božič tretji skupno

Zmagovalec prve etape je Italijan Simone Consonni (UAE Team Emirates). (Foto: Mario Stiehl)

Novo mesto - Italijanski kolesarji so s trojno zmago obeležili prvo, 159 kilometrov dolgo etapo kolesarske dirke Po Sloveniji s startom v Lendavi in ciljem v Murski Soboti. V kaotičnem sprintu, v zadnjem kilometru sta bila dva skupinska padca, ki sta zaustavila nekatere favorite, se je najbolje znašel 23-letni Simone Consonni (UAE Emirates).

Drugo mesto je zasedel Matteo Pelucchi, tretje pa Nicolo Bonifazio, ki so mu v zaključku pomagali Slovenci David Per, Grega Bole, Borut Božič, Matej Mohorič in tudi Domen Novak iz ekipe Bahrain Merida, ki jo vodi Gorazd Štangelj.

Najboljši tekmovalec, ki ni iz Italije, je bil na četrtem mestu Slovenec Luka Mezgec, od Slovencev se je med najboljše uvrstil še Rok Korošec, zasedel je osmo mesto. V ozadju so ostali nekateri sprinterski zvezdniki, kot sta na primer Nemec Marcel Kittel, Britanec Mark Cavendish.

Večji del etape, ki je vmes zavila tudi na Madžarsko in v Avstrijo, je bilo v begu pet kolesarjev, in sicer dva Slovaka, Avstralec Benjamin Hill, sicer član ljubljanske ekipe, Gusto Xaurum, ki je dobil dva leteča ter gorski cilj, in dva Slovenca, Nik Čemažar, tekmovalec nacionalne ekipe, in Jon Božič iz novomeške Adrie Mobil, ki je bil najboljši na zadnjem letečem cilju. Tam je pridobil 3 bonifikacijske sekunde, z drugima mestoma v Dobrovniku in Ljutomeru pa še štiri, tako da po prvi etapi - v cilj je za razliko od ostalih ubežnikov prišel z glavnino - zaseda tretje mesto v skupnem seštevku, v razvrstitvi kolesarjev do 23 let pa vodi.

Slabih 15 kilometrov pred ciljem so se že izoblikovali sprinterski vlaki najboljših ekip, kot zadnjega pa je glavnina "pojedla" zadnjega ubežnika Čemažarja. V zadnjem kilometru je prišlo do dveh padcev, ki sta glavnino pošteno razredčila, izven boja za etapno zmago pa poleg Kittla in Cavendisha pustila tudi Avstralca Caleba Ewana in Nizozemca Dylan Groenewegena. Trdoto slovenskih cest je okusil tudi lanski zmagovalec, Poljak Rafal Majka.

Slovensko čast je na koncu reševal Mezgec. Sprva se je po padcih oziral naokrog in iskal mladega Avstralca, ki bi ga moral pripeljati do sprinta, nato pa je moral sam pohoditi pedala in se pomeriti v zaključku. Bil je blizu, a so bili Italijani prehitri.

"Zadnji kilometer so prišle ekipe z vseh strani, porazgubili smo se. Roger Kluge bi moral hitreje potegniti, presenetili so nas. Borili smo za položaje, za mano so nato padli. Osemsto metrov do cilja sva se z Rogerjem pogledala in vprašala, kje je Caleb, ni ga bilo. Nato čakaš na 200, 180 metrov do cilja in upaš na čim boljše izhodišče," je zaključek etape za STA pokomentiral Mezgec, lani zmagovalec etape v Ljubljani.

Strinjal se je, da bi lahko iztržil še kaj več: "Malo prehitro sem začel sprintati, bil je nasprotni veter. Zadnjih 200 metrov si nisem ogledoval, bolj sem študiral ovinke pred tem. Zadnjih 200 metrov namreč ni več mojih, so od Ewana."

Ewan je skozi cilj prišel opraskan. Ko je Mezgec zaključek etape opisoval slovenskim medijem, še ni vedel, kaj se je zgodilo z Avstralcem. Na vprašanje, ali je pripravljen prevzeti odgovornosti in v četrtek v Rogaški Slatini sprintati za čim boljši rezultat, pa je odgovoril: "Upam, da se ni poškodoval. Tu smo z namenom, da izpilimo sprinterski vlak. Vse je bolj kaotično, ker so tu sprinterske ekipe za Tour. Vsi želijo narediti zadnjih pet kilometrov popolnih, zato je veliko gneče."

Na koncu je vse sprinterje presenetil Consonni, ki je na slovenskih cestah prvič zmagal kot profesionalec. "Ekipi Mitchelton in Lotto sta postavila zelo dobra vlaka, vendar sem potem v kaotičnem finišu uspel izkoristiti dober položaj in zmagati. Bil sem za Groenwegenom in tudi sam sem skoraj padel, a sem se uspel izogniti padcu. Nisem pričakoval zmage, sem jo pa zelo vesel. Zame šteje ta zmaga kar dvojno," je dejal.

Consonni je dobil redečo majico najboljšega po točkah in zeleno za prvega v skupnem seštevku. Belo majico za najboljšega mladega kolesarja je oblekel njegov rojak Luca Colnaghi, danes deseti, Modro za najboljšega na gorskih ciljih bo vsaj v četrtek nosil Hill.

Četrtkova druga etapa bo potekala med Mariborom in Rogaško Slatino, dolga bo 152,7 kilometra.

