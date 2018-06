Kolesarska povezava med Kolpo, Kočevskim Rogom in Gorjanci

14.6.2018 | 09:10

Podpisniki dogovora v Damlju

Kolesarska pot

Damelj - Direkcija RS za infrastrukturo in Razvojni center Novo mesto kot regijski projektni koordinator bosta začela postopke za vzpostavitev Kolesarske poti od Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance. Dogovor o sodelovanju so včeraj popoldne na turistični kmetiji Žagar v Damlju podpisali minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič ter županji in župani sedmih občin z jugovzhodnega dela Slovenije.

Pogodbo so podpisali še črnomaljska in semiška županja Mojca Čemas Stjepanovič in Polona Kambič ter metliški župan Darko Zevnik, kočevski župan dr. Vladimir Prebilič, župan Dolenjskih Toplic Jože Muhič, župan Kostela Uroš Jelenovič ter župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni.

Omenjena kolesarska pot bo velikega pomena pri sklenitvi državnega omrežja kolesarskih povezav, saj se navezuje na kolesarske povezave Sava-Krka bike v Dolenjskih Toplicah, 4P-Prijetna pot prijateljstva in povezovanja v Žužemberku ter na kolesarsko povezavo iz Kočevja proti Ribnici in v Ljubljano. Projekt predvideva skoraj 200 kilometrov kolesarskih poti, omrežje pa bo zasnovano tako, da se bodo kolesarji v prihodnje lahko vozili po vsem jugovzhodnem delu Slovenije.

