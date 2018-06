V Črnomlju so začeli zbirati vloge za prijavo škode po neurju

14.6.2018 | 08:00

Še vedno je veliko streh pokritih s folijo. (Foto: M. B.-J.)

Damelj, Črnomelj - Včeraj se je zaključila akcija, v kateri so številni člani gasilskih društev, Civilne zaščite, prostovoljci in še marsikdo pomagali oškodovancem v neurju s točo, ki je minuli petek prizadelo del Črnomlja in okoliške vasi. Ob podpisu dogovora o sodelovanju ob vzpostavitvi Kolesarske poti od Kolpe skozi Kočevski Rog in Gorjance, ki je bil včeraj na turistični kmetiji Žagar v Damlju, se je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič zahvalila tam prisotnim županom in županji ter posredno njihovim gasilcem, ki so požrtvovalno pomagali prizadetim v neurju.

Sedaj jih v črnomaljski občini čaka še sanacija poškodb. Kot je včeraj dejala županja, se škoda iz dneva v dan povečuje in je včeraj že presegla 19 milijonov evrov brez škode na avtomobilih, za katere niti natančno ne vedo, koliko jih je bilo poškodovanih. Čemas Stjepanovič se boji, da bo škoda presegla 20 milijonov evrov, kar je več kot dva črnomaljska občinskega proračuna. »Združili smo se in pomagamo si, sedaj pa je tudi na državi, da priskoči na pomoč,« je predvsem tam prisotnemu ministru za infrastrukturo dr. Petru Gašperšiču namenila besede županja. O pomoči bo vlada razpravljala na današnji seji.

V črnomaljski občini je še veliko streh, ki so še vedno prekrite s polivinilasto folijo. Problem je v tem, da primanjkuje opeke. Intervencije po neurju bo danes na novinarski konferenci predstavil tudi črnomaljski štab Civilne zaščite.

Z občine Črnomelj pa so sporočili, da so začeli z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so 8. junija utrpeli škodo zaradi močnega neurja s poplavami in točo na delno poškodovanih stavbah. Obrazec vloge za prijavo škode lahko oškodovanci dobijo v mali sejni sobi občine Črnomelj ali na uradni spletni strani občine Črnomelj www.crnomelj.si. Oškodovanci lahko vloge izpolnijo in oddajo v mali občinski sejni sobi, s seboj pa morajo prinesti vse podatke, ki so navedeni v navodilih za izpolnjevanje obrazca št. 4 in sicer najpozneje do petka, 22. junija. Na občinski upravi se lahko oglasijo ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 do 17. ure, ob sredah od 7.30 do 18. ure ter ob petkih od 7.30 do 15.00 ure. Oškodovanci pa lahko vloge pošljejo tudi po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Upoštevali bodo vloge, ki bodo prispele v vložišče občine do torka, 26. junija, do 12. ure. Dobrodošlo bo, če bodo oškodovanci izpolnjenim vlogam priložili tudi fotografije nastale škode, če jih imajo.

Rdeči križ Slovenije bo danes iz sklada solidarnosti RKS za pomoč prizadetim v neurju območnemu združenju RKS Črnomelj nakazal 30.000 evrov. Prostovoljne prispevke za prizadete družine in posameznike Rdeči križ Slovenije še naprej zbira na posebnem računu in s SMS donacijami. Posamezni darovalci in pravne osebe lahko prostovoljne prispevke za akcijo "UJMA 2018", nakažejo na: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0310 0111 1122 296, sklic: 00 96875, BIC banke: SKBASI2X, Koda namena: CHAR. Mobilni operaterji Telekom Slovenije, A1, Telemach in T2 omogočajo SMS donacije na številko 1919. Pošljite ključno besedo UJMA za donacijo 1 evrov ali UJMA5za donacijo 5 evrov.

