Veter razkril župnišče in kulturni dom; v Črnomelj gasilci iz vse Slovenije; zbil kolesarja

14.6.2018 | 07:00

Foto: arhiv

Medtem, ko je včerajšnje zgodnjepopoldansko neurje najbolj prizadelo Posavje in območje Trebnjega, se je pozno popoldne vreme na našem območju umirilo, čeprav ne povsem in povsod. Tako je zvečer ob 19.44 uri v Dobrniču, občina Trebnje, veter razkril del strehe župnišča in kulturnega doma. Gasilci PGD Dobrnič so na obeh objektih popravili strešno kritino in namestili zaščitno folijo.

V Črnomelj gasilci iz vse Slovenije

Delo na prizadetem črnomaljskem območju pa se medtem nadaljuje. Včeraj je belokranjskim gasilcem pri odpravljanju posledic neurja prišlo na pomoč 458 gasilcev. Prišli so gasilci iz regije Ljubljana I., Ljubljana II., Ljubljana III., Gorenjske regije, Celjske regije, Dolenjske regije, Mariborske regije, Obalnokraške regije in Podravske regije. Ocenjevanje škode tudi še poteka.

Zbil kolesarja

Ob 19.19 je v naselju Draga, občina Šmarješke Toplice, osebno vozilo zbilo kolesarja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovanega kolesarja oskrbeli na kraju in ga prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Z avtom v steber

Ob 13.39 je v Spodnjem Blatu, občina Grosuplje, voznik z osebnim vozilom trčil v betonski steber. Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulator na vozilu ter nudili pomoč zdravniku pri oskrbi lažje poškodovane osebe, ki je svojci odšla na pregled v bolnišnico. Na kraju so bili prisotni policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZJE PRI MOKREM POLJU, TP ŽERJAVIN, TP ŽERJAVIN 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU;

- od 10:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JERNEJA VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS;

- od 13:30 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 2, TP OBRH, TP PODHOSTA, TP SUHOR PRI DT, TP MENIŠKA VAS 3;

- od 7:30 do 8:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS 2, TP OBRH, TP PODHOSTA, TP SUHOR PRI DT, TP MENIŠKA VAS 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Oštrc med 8.15 in 14. uro ter na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice Stolpnica med 8. in 11. uro.

M. K.