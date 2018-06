Koncert PO Krka Pred poletjem

14.6.2018 | 12:00

Pihalni orkester Krka (Foto: Boštjan Pucelj)

Solist Jošt Rudman (Foto: Boštjan Pucelj)

Novo mesto - Jutri, 15. junija, ob 20. uri vabljeni v Kulturni center Janeza Trdine, kjer vas pred vročim poletjem čaka osvežitev s Pihalnim orkestrom Krka.

Pihalni orkester Krka letos čaka kar nekaj gostovanj v tujini. Priprave za jesenski gostovanji v Belgiji (Bruselj in Zele) so v polnem teku, že julija pa se orkester odpravlja v sosednjo Avstrijo na odmeven festival v Innsbruck.

Pred odhodom želi orkester domačemu občinstvu podariti koncert s programom, katerega del bo izvajal v tujini, s Koncertom za trobento in orkester Aleksandra Arutiuniana pa se bo predstavil tudi trobentač, domačin Jošt Rudman, maturant Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.

Pred začetkom vročega poletja in brezskrbnih počitniških dni bodo poslušalci lahko še enkrat uživali v skladbah Philipa Sparka, Alfreda Reeda, Naohira Iwaia ter orkestru in poslušalstvu nadvse ljubega domačega skladatelja Tomaža Habeta, ki je prav za Pihalni orkester Krka in dirigenta Matevža Novaka napisal skladbo Tempora mutanur… ali Časi se spreminjajo in mi z njimi. Orkester jo je leta 2016 premierno izvedel v Slovenski filharmoniji.

Vstopnice: http://www.kcjt.si/dogodek/pred-poletjem/3928

Prisrčno vabljeni!

