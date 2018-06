Urejena cesta z vso infrastrukturo, kanalizacija in čistilni napravi

14.6.2018 | 10:20

Trak so prerezal krški župan mag. Miran Stanko, predsednik krajevne skupnosti Rožno-Presladol Anton Bohorč in direktor podjetja Infra mag. Vojko Sotošek. (Foto: Občina Krško)

Rožno - Župan občine Krško mag. Miran Stanko, predsednik krajevne skupnosti Rožno-Presladol Anton Bohorč in direktor podjetja Infra mag. Vojko Sotošek so v torek popoldan v okviru občinskega praznika simbolično namenu predali obnovljen odsek ceste Rožno – Presladol ter odsek ceste Brestanica – Blanca na Rožnem z vso pripadajočo infrastrukturo, na katerem so uredili tudi kanalizacijski sistem in čistilno napravo, so sporočili iz krške občine in dodali, da je naložba rezultat sodelovanja občine in podjetja Infra.

Kot je na krajši slovesnosti povedal župan, je Občina Krško odsek državne ceste Blanca – Brestanica na Rožnem prenovila lani, v sklopu tega so uredili enostranski pločnik v dolžini 375 metrov, dve novi avtobusni postajališči, oporni zid, javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo. Na istem odseku je podjetje INFRA uredilo kanalizacijo in čistilno napravo, v okviru te naložbe pa je rekonstruirala tudi odsek ceste Rožno – Presladol. Preostali del te ceste v dolžini 900 metrov je prenovila občina, vključno z odvodnjavanjem in preplastitvijo.

Z deli so nadaljevali letos in tako bodo konec junija zaključili obnovo odseka državne ceste Blanca – Brestanica v Dolenjem Leskovcu. Tudi na tem odseku bodo uredili pločnik v dolžini 400 metrov, dve novi avtobusni postajališči, razsvetljavo, odvodnjavanje in oporne zidove. Podjetje Infra pa je na tem delu že uredilo kanalizacijo in zgradilo čistilno napravo.

Za vse tri faze obnove je Občina Krško skupno iz proračuna namenila nekaj manj kot 610.000 evrov, delež Infre za ureditev kanalizacije in dveh čistilnih naprav pa je znašal nekaj manj kot 600.000 evrov, so pojasnili na občini.

Dogodek, ki ga je povezovala Katarina Prelesnik, so z glasbo popestrili učenki in učenec OŠ Adama Bohoriča Lara Larisa Dular, Anja in Leon Derstvenšek.

M. Ž., Foto: Občina Krško

Galerija