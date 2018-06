Neposredno škodo na zelenjavi po torkovem neurju s točo ocenili na pol milijona evrov

Najbolj so bile prizadete paprika,

stročji fižol, bučke, solata...

Novo mesto - Neurje s točo, ki je besnelo v torek, 12. junija, zvečer na delu Dolenjske, kjer samo kooperanti Kmetijske zadruge Krka letno pridelajo okrog 2.500 ton zelenjave, namenjene izključno slovenskemu potrošniku, je povzročilo dobršen izpad pri proizvodnji zelenjave na Dolenjskem. Obstaja realna bojazen, da bo samooskrba z zelenjavo enaka ali nižja, kot je bila v letu 2017, ko je dolenjske pridelovalce zelenjave prizadela huda suša, so opozorili v KZ Krka.

Najbolj so bile prizadete jedilne bučke, hokaido bučke, solata kristalka, melone, mini lubenice, stročji fižol, paprika babura…, saj so te zelenjadnice po večini sajene na prostem in tako neposredno izpostavljene vremenskim vplivom, neurje pa je poškodovalo tudi rastlinjake in povzročilo dodatno materialno škodo.

»Pridelovalci zelenjave ocenjujejo neposredno škodo na okoli 500.000 evrov. Višina posredne škode bo višja od neposredne škode in bo opazno tudi skozi zmanjšanje tržnega deleža dolenjske zelenjave in s tem še nižjo samooskrbo. Vnovično sajenje poškodovanih poljščin pomeni podvojitev stroškov pridelave, poleg tega pa bo prišlo do zamika zelenjadarske proizvodnje za minimalno 60 dni,« so ocenili v KZ Krka.

Dodali so, da bi bodo v KZ Krka skupaj s ključnimi poslovnimi partnerji in ostalimi deležniki prizadevali za ohranitev samooskrbe z zelenjavo na nivoju prejšnjih let. Zavedajo se nuje vlaganja večjih naporov glede negovanja odnosov s ključnimi kupci zelenjave in osveščanja potrošnikov, glede na tržno dinamiko pa pridelovalci razmišljajo o povečevanju pokritih obdelovalnih površin, so navedli v sporočilu za javnost.

Ob tem so opozorili še na nepredvidljivo dogajanje na trgu slovenske zelenjave, saj odkupne cene iz leta v leto padajo, slovenski trg pa je v veliki meri preplavljen z uvoženo zelenjavo vprašljivega porekla in z vprašljivim nadzorom nad uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Zato pričakujejo nadaljevanje pozitivnega odziva slovenskih trgovcev, ki z odkupom slovenskih kmetijskih pridelkov in proizvodov ščitijo slovenskega potrošnika, hkrati pa omogočajo delo in razvoj slovenskih kmetij. Menijo, da država lahko pomaga z uvedbo strožjega nadzora nad uvoženimi kmetijskimi pridelki in doslednim spremljanjem materialnih tokov zelenjave in mesa. Brez dobrega sodelovanja v prehranski verigi bo najbolj trpel slovenski potrošnik, so poudarili v sporočilu za javnost.

»Proizvodnja varne in kvalitetne hrane ter višji nivo samooskrbe morata biti ključna nacionalna cilja,« so prepričani v KZ Krka.

