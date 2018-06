Lastniki hiš ustavili tlakovanje na Glavnem trgu

14.6.2018 | 12:30

Lastniki hiš na levi stran spodnjega dela Glavnega trga pravijo, da so delavci ob kopanju za priključke spodkopali temelje njihovih hiš in da ne bodo dovolili nadaljevanja del, dokler zadeve temeljito ne sanirajo.

Podobno naj bi se dogajalo tudi na desni strani trga, kjer naj bi po besedah enega od lastnikov hiš praznino po odstranjenih skalah izpod hiš zgolj zasuli s peskom in izvedli zaključna dela.

Novo mesto - V zgornjem delu Glavnega trga delavci novomeškega CGP nadaljujejo gradnjo podzemnega kolektorja, v spodnjem pa izvajajo tlakovanje tako ob hišah kot tudi že po sredini trga. A so se načrtovana dela na levi strani trga danes ustavila, saj so lastniki nekaterih hiš delavcem preprečili izkopavanje, na pomoč so poklicali tudi policijo, strasti pa ob našem obisku niso uspeli pomiriti niti predstavniki investitorja oz. občine niti projektantov.

»Spodkopali so temelje naše hiše! To je nedopusten poseg v zasebno lastnino in zgodilo se je v soboto, ko nas ni bilo tu. Hiša je praktično v zraku oz. le na ilovici. Predstavniku MO Novo mesto Tomažu Slaku sem včeraj vročila strokovno mnenje sodne izvedenke gradbene stroke, da odkop temeljev naše hiše ni bil izveden skladno s tehničnimi predpisi in zato obstoji nevarnost za poškodbe na zidovih, obokih in prekladah oziroma za diferenčno posedanje in da je nujno prekiniti s tako izvedbo in pristopiti k sanaciji. Po izvedenkinem mnenju polaganje kabelske kanalizacije brez ojačitve temeljev naše stavbe ni dopustno. Navkljub temu in čeprav nihče od nas lastnikov stavbe Glavni trg 22 sploh nobenega soglasja za posege v našo nepremičnino ni dal, so danes delavci prišli in kopali naprej, kar ne dovolimo,« je povedala solastnica hiše na Glavnem trgu 22 Tatjana Sitar.

Podobno so ravnali tudi sosedje, denimo Drago Pečar, ki ima hišo nekoliko nižje in je povedal, da so že večkrat klicali na občinsko kontaktno številko za prenovo mestnega jedra, a se nihče ni odzval. Že večkrat se je zato po njihovih klicih na terenu oglasila tudi policija, zadevo so popisali, lastniki sami pa tudi fotografirali dogajanje.

Novo betoniranje in tlakovanje se namreč izvaja vse do fasad hiš mestnega jedra, kar je tudi občinsko zemljišče, a za izvedbo potrebnih novih priključkov posameznih hiš, morajo delavci kopati tudi pod pragovi, za kar naj bi imeli soglasja, po zagotovilih predstavnikov CGP na gradbišču pa vsa dela izvajajo skladno z načrti. Tudi projektanti so danes na terenu zagotavljali, da dela potekajo v skladu z načrtovanimi posegi ter da bodo morebitne poškodbe sanirali. A s pojasnili lastniki niso bili zadovoljni.

»Govorite nam, da bomo lahko uveljavljali škodo in tožili. Zakaj tak pristop, zakaj nam ne prisluhnete že sedaj, da škodo preprečimo?« je vprašal eden od njih. Oglasil se je tudi lastnik hiše z Glavnega trga 15, torej z desne strani trga, kjer so tovrstna dela že opravili, in povedal: »Tudi pri nas so pragove lomili z velikim strojem, namesto da bi to počeli ročno. Ko so vertikalno ob fasadi kopali v zemljo, so naleteli na skalo in jo strojno umaknili. Ampak te skale so temelji naših hiš! Saj drugih temeljev stare mestne hiše nimajo! Ostale so luknje pod hišami, ki so jih zgolj zasuli s peskom in zadevo zaključili s tlakovanjem.«

Kaj se je v resnici dogajalo na gradbišču, je težko oceniti, saj pristojni zagotavljajo, da vse poteka po načrtih, lastniki pa nasprotno vztrajajo, da z deli hitijo, da posegajo v njihovo zasebno lastnino in jim grozijo, da bodo ostali brez potrebnih priključkov ter da imajo vse dokumentirano. Ena od predstavnic občine jim je danes svetovala, naj jim pošljejo te posnetke, dela so pri hišah na levi strani trga za danes ustavili, v nadaljevanju pa se bodo dogovorili, kako naprej.

Tekst in foto: M. Martinović

Galerija











starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Rezultat Farsa glavnega trga bo počasi dobila epilog. Brez sofinanciranja, brez študije prometa o zaprtju glavnega trga, ob pokopu podjetnikov, ki imajo tu lokale,..... G. Macedoni pa je zadovoljen, vse štima, saj je še dodatno zadolžil MO Novo mesto za 7 miljončkov. Lahko je opletati z tujim (našim) denarjem po koprivah. Plačevali bodo pa še naši otroci. Mislim, da bo zaključil jeseni županovanje in prepustil razvaline drugemu. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni pravnik MO Nm in župan spet kršita predpise. Očitno niso predhodno pridobili soglasij lastnikov stavb za globoke odkope ob hišah in preboje temeljev in zidov. So izdelali kake analize o možnih vplivih njihove gradnje na statiko sto let in več starih stavb? Je ZVKD dal soglasje za odkope kamnitih temeljev in preboje v te zavarovane stavbe? 1h nazaj –3 (0) (3) (0)(3) Oceni Ronaldo Vedno se najde nekdo ki konplicira in išče šivanko v travi... Zdaj se bo nekdo najdu in ugotovil da posegajo v njihovo lastnino ker kopljejo po sredini.... Banana republika.. Preglej samo prijavljene komentatorje