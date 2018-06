S traktorjem z mosta v strugo potoka

14.6.2018 | 13:30

39-letnik je prebil ograjo lesenega mostu in pristal v potoku. (Foto: PP Dolenjske Toplice)

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so bili včeraj okoli 12.30 obveščeni o prometni nesreči v Dolenjem Gradišču. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je 39-letni voznik vozil kmetijski traktor s pripeto prikolico iz smeri Dolenjega Gradišča proti Dolenjemu Polju. Pri prečkanju lesenega mostu naj bi zaradi vožnje preblizu robu mostu z vozilom prebil leseno ograjo, se prevrnil in z vozilom obstal v strugi potoka. Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval, okoliščine pa policisti še preverjajo.

Brez veljavne vozniške, avtomobila pa neregistrirana

Med kontrolo prometa na Šegovi ulici v Novem mestu so policisti popoldne ustavili voznika avtomobila in med postopkom ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan Renault clio. Opravljanje preizkusa alkoholiziranosti je 48-letni voznik odklonil. Avtomobil so mu zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Črnomaljski policisti pa so v Stranski vasi pri Semiču ustavili voznika Renault megana. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil, ki so ga zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Nezakonito čez mejo devet tujcev

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Črnomlju in Podklancu izsledili in prijeli šest državljanov Pakistana in tri državljane Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Tujce so po zaključenem policijskem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.