Vlada je za gradnjo nove osnovne šole Loka v Črnomlju

14.6.2018 | 14:25

Ljubljana - Vlada se je na današnji redni seji seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega petkovega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu države. Po poročilu Občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov kulturne dediščine, po poročilu Občine Semič pa 96 objektov, sprožil se je tudi manjši zemeljski plaz v Semiču.

Na podlagi podatkov črnomaljske občine je vlada ugotovila, da je investicija v sanacijo strehe Osnovne šole Loka Črnomelj neprimerna, saj je zaradi dotrajanosti objekta potrebna izgradnja nove šole, in sklenila da bo sodelovala pri sanaciji škode na črnomaljskih objektih predšolske vzgoje in osnovnih šol.

Kot je zapisano na spletni strani stani vlade, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pooblastila, da opravi vse potrebne pogovore z občino in ugotovi obseg sofinanciranja s strani občine, pokritost škode z odškodninami iz zavarovanja ter obseg potrebnega sofinanciranja s strani države. Na podlagi tega bo vlada v skladu z zakonskimi možnostmi odločila o konkretnih zneskih sofinanciranja posameznih škod in izgradnje nove osnovne šole.

M. Ž.