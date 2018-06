Gasilska intervencija je zaključena, sedaj je na vrsti sanacija

14.6.2018 | 16:25

V Črnomlju so sklicali novinarsko konferenco. (Foto: M. B.-J.)

Črnomelj - Da bi seznanili javnost z vsem, kar se je dogajalo od minulega petka od 16. ure in 14 minut, ko se je nad delom Črnomlja in vasmi od Zapudja do Petrove vasi razbesnelo močno neurje z debelo točo, do včeraj do 20. ure in 21 minut, ko so zaključili z gasilskim delom intervencije, so danes v Črnomlju sklicali novinarsko konferenco. Županja Mojca Čemas Stjepanovič je dejala, da je takoj po ujmi imenovala skupino za razdelitev pomoči oškodovancem. V njej so predstavniki Civilne zaščite, občinske uprave, Centra za socialno delo, Rdečega križa in Karitas.

Po besedah Jožeta Vrščaja, namestnika poveljnika štaba črnomaljske Civilne zaščite (CZ) in poveljnik Gasilske zveze Črnomelj, je v intervencijah sodelovalo 2.685 gasilcev iz 14 od 17 slovenskih gasilskih regij ter iz Karlovške županije. Poleg njih pa še 295 drugih oseb. Med drugim so, po besedah poveljnika črnomaljskega štaba CZ Jožeta Weissa, porabili več kot 32.000 kg folije, 25 m2 desk in več kot 700 kg žebljev. Pri intervencijah, na katerih so gasilci zaščitili 1.110 objektov, so se lažje poškodovali štirje gasilci ter precej gasilske zaščitne opreme.

Direktorica Centra za socialno delo Črnomelj Marjetka Papež je dejala, da njihovi predstavniki obiskujejo predvsem ostarele, bolne, invalide in tiste, ki nimajo dovolj razvite socialne mreže. Med drugim jim pomagajo izpolnjevati tudi vloge za pomoč, ki jih je doslej prišlo na center 123. Predsednica Območnega združenja Rdečega križa Črnomelj Ljudmila Kocjan pa je dodala, da so oškodovanci na njih naslovili 36 vlog za pomoč, o vsaki pa bodo odločali posebej. Z Rdečega križa Slovenije so sporočili, da je na razpolago 30.000 evrov, odprt pa je tudi račun, na katerega lahko ljudje nakažejo pomoč.

Županja, ki se je zahvalila vsem, ki so kakor koli pomagali pri za Črnomaljce hudi preizkušnji, tudi novinarjem, je ponovno pozvala oškodovance, da pravočasno, torej do 26. junija, oddajo vloge za nastalo škodo. Žal je izvzet obrazec št. 2, torej za škodo v kmetijstvu.

Črnomelj je včeraj obiskal tudi novomeški škof Andrej Glavan.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše