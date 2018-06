Potres v Črnomlju

14.6.2018 | 18:10

Danes ob 14.23 so po podatkih Urada za seizmologijo, Agencije RS za okolje, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,1 v bližini Metlike, 82 km jugovzhodno od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Črnomlja in okolice, so sporočili z regijskega centra za obveščanje Novo mesto.

Odprli vrata

Ob 9.32 pa so na Cesti Krških žrtev v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata poslovnega objekta.

R. N.