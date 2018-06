Groenewegen zmagovalec druge etapa; Rajović sedmi

14.6.2018 | 18:45

Utrinek s prve etape dirke po Sloveniji. (Foto: Mario Stiehl)

Novo mesto - Nizozemec Dylan Groenewegen (Lotto NL Jumbo) je zmagovalec 2. etape kolesarske dirke Po Sloveniji. Groenewegen je v ciljnem sprintu 152,7 kilometra dolge preizkušnje med Mariborom in Rogaško Slatino ugnal Italijana Mattea Pelucchija (Bora Hansgrohe) in Avstralca Caleba Ewana (Mitchelton-Scott). Član Adrie Mobil Srb Dušan Rajović je bil sedmi. Skupno vodstvo je prevzel Avstralec Benjamin Hill.

Etapo je zaznamoval tudi beg trojice, bežali so Gašper Katrašnik (Adria Mobil), Čeh Vojtech Hačecky (Elkov Author) in Avstralec Benjamin Hill (Ljubljana Gusto Xaurum). Slednji je po zmagi na zadnjem letečem cilju 25 km pred koncem popustil in počakal glavnino, preostala dva pa sta nadaljevala beg, ki pa se je končal približno deset kilometrov pred ciljem.

Takrat so ekipe začele sestavljati sprinterske vlake in dvigovati ritem. Za razliko od sredinega sprinta v Murski Soboti se je tokrat udarila glavnina. Luka Mezgec je v zaključne metre odlično pripeljal Ewana, ki pa je na koncu moral priznati premoč Groenewegnu in Pelucchiju, ki je bil drugi tudi v Prekmurju. Zmagovalec prve etape Italijan Simone Consonni je bil četrti. Nov poraz je doživel Nemec Marcel Kittel, ki je bil 27.

Hill si je prikolesaril zeleno majico najboljšega v skupnem seštevku in obdržal modro za najboljšega na gorskih ciljih. V beli majici najboljšega mladega kolesarja bo Jon Božič (Adria Mobil), v rdeči za najboljšega sprinterja pa Pelluchi.

Jutri kolesarje čaka prvi nekoliko bolj resen preizkus. Etapa med Slovenskimi Konjicami in Celjem bo dolga 175,7 kilometra, v zadnjih 24 kilometrih bodo morali kolesarji premagati vzpon druge kategorije na Celjsko kočo in zaključni vzpon na Celjski grad.

STA/R. N