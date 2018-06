Vaščani zahtevajo umik investitorja

14.6.2018 | 19:30

Ana Vene je uvodoma razložila, s kakšnimi težavami se soočajo najbližji vaščani.

Peter Jurglič pokaže, da se na območju zbirajo in predelujejo lesni odpadki.

Občani, civilna iniciativa in tudi občina zahtevajo takojšnjo odstranitev vseh navoženih odpadkov.

Puščava - Civilna iniciativa občanov občin Šentrupert in Mokronog-Trebelno je danes dopoldan v gasilskem domu na Gorenjih Jesenicah pripravila novinarsko konferenco, na kateri so predstavili aktualno dogajanje v zvezi s predvideno gradnjo lesno-predelovalnega centra na Puščavi.

Po petih letih od prenosa zemljišč z obrambnega ministrstva na občino Šentrupert na Puščavi ni niti enega objekta lesno-predelovalnega centra. Investitor ne gradi objektov, temveč po besedah bližnjih krajanov Gorenjih Jesenic in Puščave zbira in predeluje lesne odpadke. Ker je tam v preteklosti nekajkrat že zagorelo, krajani želijo, da družba GM Kuselj z dejavnostjo preneha, saj se počutijo ogrožene. Poleg tega jih moti hrup in tudi prah, ki nastaja pri predelavi. »Poleti, ko je bilo najbolj vroče, smo imeli okna kar zaprta, drugače je v stanovanje prišlo ogromno prahu,« povedo občani, ki investitorju ne zaupajo več.

»Vztrajali bomo. Ne smemo dovoliti, da bo dobil dovoljenje za predelavo odpadkov. Naj se pospravi, pride pa naj nekdo, ki ima resen namen in znanje, da bo naredil to, kar je bilo prvotno predvideno,« pravi predstavnica civilne iniciative proti onesnaževanju Mirnske doline Ana Vene.

Občina Šentrupert se je pred leti z velikimi pričakovanji lotila vzpostavitve modernega lesnopredelovalnega centra, vendar so po besedah župana Ruperta Goleta ugotovili, da gre »zadeva v napačno smer«. Občina se je po posvetovanju z gradbenimi strokovnjaki in zunanjimi pravniki odločila za tožbo proti investitorju in trenutno je zadeva na sodišču. »Tam se izvaja popolnoma drugačna dejavnost, kot je bila stavbna pravica podeljena,« je dodal župan in izpostavil, da je lani junija družba GM Kuselj pridobilo soglasje Arsa za zbiranje odpadkov na predmetnem zemljišču, na katerem je občina kot lastnik podelila stavbno pravico za gradnjo lesnega centra. »Občina je celo pred izdajo dovoljenja Ars opozorila, da se z zbiranjem odpadkov na tej lokaciji ne strinja,« je poudaril Gole.

Zadevo so prijavili prijavili pristojnim institucijam, vendar te ne ukrepajo, pravijo. Zato so se obrnili tudi na organ, ki nadzira delo inšpektorjev in zahtevali, da naredi celovit pregled.

Problematika je bila že nekajkrat izpostavljena tudi na občinskem svetu. Sredi februarja sta se seje udeležila tudi predstavnika investitorja. Na številne očitke se je takrat odzval Uroš Pikl, ki je dejal, da imajo za vse dejavnosti, ki jih na območju izvajajo, pravnomočna dovoljenja. Dodal je, da gradijo projekt, ki je bil prijavljen na ministrstvo za infrastrukturo, od katerega so prejeli sklep o sofinanciranju v višini 4,3 milijona evrov.

Občani, civilna iniciativa in tudi občina zahtevajo hitrejše in odločnejše ukrepanje pristojnih agencij oz. inšpekcijskih služb, takojšnjo odstranitev vseh navoženih odpadkov in kot že rečeno, umik investitorja.

Občinski svet je aprila sprejel tudi pobudo za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, s katero želijo na tem območju prepovedati zbiranje in predelavo vsakršnih odpadkov.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija