Nagrada Pevcu, priznanje pa Gartnerjevi, Zupanovi in Gorencu

15.6.2018 | 12:50

O imenih občinskih nagrajencev je na zadnji seji odločal občinski svet.

Šmarješke Toplice - Občina Šmarješke Toplice bo drevi, ob 18. uri, v kulturnem domu v Šmarjeti ob letošnjem občinskem prazniku podelila priznanja in nagrade zaslužnim občanom z različnih področij. Kot je na zadnji seji sklenil občinski svet, so letos nagrajenci štirje - podelili bodo nagrado, tri priznanja, za naziv častnega občana pa predloga ni bilo.

Nagrado bo prejel Anton Pevec iz Griča pri Klevevžu, ki je bil zelo aktiven pri razvoju svojega kraja in sosednjih vasi. Dal je pobude za razne investicije, od novega mostu na Griču, gradnje vodovodnega in telefonskega omrežja, do posodobitev cest in izgradnje mrliške vežice v Slapih. Dve desetletji je bil član sveta KS Šmarjeta, svoje izkušnje je rad delil z mladimi. Pevec je tudi eden od ustanovnih članov DU Šmarjeta in ga je vodil dva mandata, nepogrešljiv pa je še v gasilstvu, kjer je za svoje delo prejel že tudi republiška priznanja. Bil je dolgoletni podpredsednik PGD Zbure in se je zelo angažiral v času gradnje gasilskega doma. Veterane vodi že skoraj dve desetletji ter je eden od ustanovnih članov Društva upokojencev Šmarjeta.

Dunja Gartner

Dunja Gartner iz Šmarjeških Toplic si občinsko priznanje zasluži kot vodja tamkajšnje Šole zdravja. Skupina, ki se iz leta v leto povečuje, vsako jutro vadi po vajah dr. Grishina, k v parku Krkinih Term - vaje je Gartnerjeva opisala v priročniku Metoda 1000 gibov. Gartnerjeva s svojim znanjem pomaga tudi drugim skupinam po Sloveniji, kot mentorica je usposobila mnoge nove vaditelje. Organizirala je številna prijateljska in štiri vseslovenska srečanja Šole zdravje, trikrat v Šmarjeških Toplicah. Pri organizaciji je k sodelovanju privabila mnoga društva.

Martina Zupan iz Gorenje vasi pri Šmarjeti si je občinsko priznanje prislužila kot dejavna članica Društva podeželskih žensk Šmarjeta, kjer je bila tri mandate podpredsednica. Vedno pomaga pri organizaciji dogodkov in delavnic, skrbi za pogostitev, odlična pa je tudi na tekmovanjih v peki kruha. Leta 2014 je v Škocjanu z vsemi 80 točkami za mešani kruh postala absolutna zmagovalka. Zupanova je dejavna še v društvu upokojencev, zelo rada pomaga v župnišču in je nasploh vedno prijazna in ustrežljiva do ljudi.

Stane Gorenc

Stane Gorenc iz Šmarjeških Toplic je priznani čebelar. Ima tristo panjev, prideluje pa med, cvetni prah, izdeluje propolis, medene likerje in sveče iz čebeljega voska. Že skoraj deset let na svojem domu vodi čebelarski muzej na prostem, ki ga obišče veliko turistov. Bogate izkušnje in znanja iz čebelarjenja rad predaja kolegom, otrokom iz vrtcev in šol, redno sodeluje na občinskih prireditvah. Gorenc je bil dolgoletni tajnik Čebelarskega društva Šmarjeta - Škocjan, zdaj pa deluje v izvršnem odboru in kot praporščak. Za svoje delo je prejel odlikovanje Čebelarske zveze Slovenije, red Antona Janše 3. in 2. stopnje.

Več o Gorencu si lahko preberete na zadnji strani današnjega Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj