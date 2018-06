V Krki ostajajo Bratož, Marinelli in Cinac

15.6.2018 | 08:00

Novo mesto - V novomeškem košarkarskem klubu so uspeli zadržati praktično celo člansko ekipo, ki je v minuli sezoni poskrbela za uspehe. Novo pogodbo so s klubom sklenili Paolo Marinelli, Domen Bratož in Dino Cinac, so zapisali na spletni strani kluba.

»Bratož, Marinelli in Cinac so v pretekli sezoni igrali borbeno in kreativno, zato je je bila odločitev o nadaljnjem skupnem sodelovanju enostavna,« je povedal predsednik Andraž Šuštarič.

Marinelli in Bratož sta držala niti igre v svojih rokah, Cinac pa se je izkazal s skoki, borbenostjo in kar nekaj pomembnimi trojkami, so dodali.

O igralcih pa zapisali:

Domen Bratož je otrok Krke, kjer je začel svojo športno pot. Potem je bil posojen Slovanu, za tem je igral še v Rigi, Tajfunu in estonski Rapli. S Tajfunom je bil tudi državni prvak. V dresu Krke je v 2. ABA ligi v 21 minutah beležil po 7.7 točke, 2.6 skoka in 2.8 podaje.

Paolo Marinelli je svoj čas v svoji generaciji veljal za prvo ime v Evropi. Kariero je začel v Splitu, med letoma 2013 in 2016 je bil v Sloveniji, a pri Unionu Olimpiji, ki ga je vmes posodila v reški Kvarner. Lani je bil član Cibone, jeseni pa je okrepil Krko, kjer bo tudi nadaljeval. V Ligi ABA je v minuli sezoni v 24 minutah na tekmo beležil po 10.6 točke, štiri podaje in 2.2 skoka.

Dino Cinac je Krko okrepil oktobra lani, prišel je s Švedske (klub Jamtland), kjer je bil 5. strelec lige. Pred tem je igral v Karlovuc, Kraljevici, Škrljevu, Kvarnerju, Jolly JBS Šibeniku in Zagrebu. V slabih 25 minutah na tekmo je v Ligi ABA 12.9 točkam dodal po 5.7 skoka.

