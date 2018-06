Največji mlekarji oddajo po milijon litrov

15.6.2018 | 08:50

Trojica mlekarjev, ki je oddala Ljubljanskim mlekarnam največ mleka z direktorjem Žnidaričem (levo) in direktorjem odkupa Jakljevičem (desno).

Novo mesto, Brezovica - Ljubljanske mlekarne so to sredo že 12. leto po vrsti pripravile srečanje svojih dobaviteljev, pridelovalcev mleka. Srečanje je potekalo v prostorih hotela Dolenj'c na Brezovici.

Udeležence srečanja sta pozdravila direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič in direktor odkupa Anton Jakljevič. Osrednji dogodek, poleg druženja, seveda, je bila podelitev zdaj že tradicionalnih priznanj rejcem, ki prodajo Ljubljanskim mlekarnam največ mleka, in še trojici rejcev, ki oddajajo najbolj kakovostno mleko.

V mlekarni poudarjajo, da rastejo že več kot šest desetletij, torej od časa, ko so leta 1956, v prvem letu delovanja, dnevno pripravili 69 tisoč litrov mleka v steklenicah, pa vse do danes, ko v mleko in mlečne izdelke predelajo več kot pol milijona litrov slovenskega mleka na dan.

"Prepričani smo, da je le iz kakovostnega surovega mleka mogoče narediti odlične mlečne izdelke," pravijo v mlekarni, njen direktor Žnidarič pa zagotavlja, da danes prav vso surovino za njihove izdelke odkupijo od slovenskih dobaviteljev. Več o poslovanju mlekarne si boste lahko prebrali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Priznanja za najbolj kakovostno mleko

Nenazadnje pa poglejmo, kateri dobavitelji so v kvotnem letu 2017/2018 oddali največje količine mleka. Na častnem prvem mestu sta Romana in Anton Koren iz Brestanice, ki sta oddala kar 1.141.950 litrov mleka, na drugem jima sledi Vinko Bogovič iz Leskovca pri Krškem, ki je oddal 1.102.268 litrov mleka, in na tretjem Jernej Strašek iz Straže pri Novem mestu, ki je v tem obdobju oddal 1.099.907 litrov mleka.

Najkakovostnejše mleko v omenjenem kvotnem letu so pridelali: 1. mesto: Milan Kelšin (Žužemberk); 2. mesto: Peter Gros (Veliki Gaber) in 3. mesto: Franc Jurič (Šmartno na Pohorju).

Besedilo in fotografije: B. D. G.

