Poslovna cona v Dobruški vasi bo kmalu nared

15.6.2018 | 09:50

Pogodbo sta včeraj podpisala škocjanski župan Jože Kapler in Marinka Povše, direktorica boštanjskega podjetja Gradnje.

Škocjan, Dobruška vas - Včeraj je Občina Škocjan s podjetjem Gradnje iz Boštanja podpisala gradbeno pogodbo za izvedbo 2. faze komunalnega opremljanja v poslovni coni v Dobruški vasi, imenovani Gospodarsko tehnološki center Škocjan (GTC). K sodelovanju sta se s podpisi zavezala župan Jože Kapler in Marinka Povše, direktorica Gradnje Boštanj d.o.o.

Cona GTC Škocjan

Slednja je dejala, da se bodo v družinskem gradbenem podjetju potrudili in kvalitetno, dobro in hitro opravili vsa dela v coni, seveda v predvidenem roku, ki je dokaj kratek - 31. avgust. Opremljanje cone v 2. fazi predvideva dela na cestnih povezavah znotraj cone, podaljšek ceste do čistilne naprave, postavitev ograje, NN EKK, TK EKK in izgradnjo cestne razsvetljave.

Tako bo cona, velika deset hektarov, v celoti komunalno opremljena in pripravljena za investitorje, k sreči je blizu izvedbe tudi krožišče za vstop v cono, ki je v domeni Direkcije RS za infrastrukturo. Sporazum za sofinanciranje je bil podpisan, sedaj inženir pregleduje vso dokumentacijo in projekt, nato pa sledi priprava razpisa za izvajalca del.

Veliko zanimanje za cono

Stisk rok po podpisu

Kot je z zadovoljstvom povedal župan Kapler, je za cono, ki je v lasti občine in je že na prodaj, veliko zanimanje. En del jo že zaseda Bramac in CGP, ena parcela za RTP postajo je Elektru že prodana, z drugim investitorjem, ki je zainteresiran za 1,4 hektarov zemljišč, so že podpisali pismo o nameri, imajo tudi tretjega investitorja, ki ga zanima proizvodnja na kar na šestih hektarih…. Nekaj parcel še ostaja naprodaj, zato se v občini ne bojijo, da cona, ki si jo želijo že desetletja in si zanjo tudi močno prizadevajo, ne pomeni gospodarskega razvoja celotne občine. Najmanj 150 novih delovnih mest je zagotovljenih.

Podpis pogodbe je popestril operni pevec Zdravko Perger, ki je zbranim kar mimogrede odpel odlomek iz opere Rigoletto, ki bo na ogled to nedeljo ob 21. uri na trgu v Škocjanu.

Dela 2. faze opremljanja cone bodo stala skoraj 980 tisoč evrov bruto, a Občina Škocjan je veliko denarja pridobila. Lani je prejela sklep Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o odobritvi nepovratnih sredstev Evropske unije in Republike Slovenije v višini skoraj 820 tisoč evrov. Ostalo bodo pokrili iz lastnih virov.

»Hvala ekipi na občinski upravi, da smo pripravili dober projekt in z njim prepričali odgovorne na gospodarskem ministrstvu,« je dejal župan Kapler. Skupaj z direktorico občinske uprave Petro Pozderec sta povedala, da bo cono, ki ima odlično lego ob avtocesti, mogoče v prihodnosti, če bo seveda zanimanje, širiti na drugo stran republiške ceste s spremembami prostorskih aktov. Tam je na voljo 15 hektarov zemljišč, ki so v lasti Agrarne skupnosti.

Besedilo in foto: L. Markelj

