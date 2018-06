Prvi poletni večer v Spominskem parku Jurija Dalmatina

15.6.2018 | 09:00

Krško - V ponedeljek, 4. junija, smo bili priča prvemu poletnemu večeru v Spominskem parku Jurija Dalmatina Krško.

Učenci naše in glasbene šole Krško so nam v slabi uri pričarali sprehod po »Cankarjevi kulturni dediščini«, saj je letos Cankarjevo leto in tako spomin na njegovo 100-obletnico smrti. Na literarno-glasbenem večeru se je zvrstilo kar nekaj govornikov: oblikovalec skulpture treh mož v parku, Vojko Pogačar, predsednik Slovenskega protestantskega društva, Matjaž Gruden, podžupanja Občine Krško, Ana Nuša Somrak in Alenka Černelič Krošelj, predsednica Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, enota Posavje.

Učenci naše šole že kar 10 let sodelujemo na natečaju »Na obisku pri Juriju Dalmatinu«. Poletni večer, ki smo ga poimenovali Ura slovenščine, pa prirejamo v Spominskem parku Jurija Dalmatina že 9. leto; posvečamo ga obletnici odprtja parka ter dnevu Primoža Trubarja. Polni lepih vtisov tako dane besede kot glasbe smo odprli pot naslednjim podobnim dogodkom, ki se bodo še zvrstili v prihajajočem poletju.

Bernarda Kunej, OŠ Jurija Dalmatina Krško

Galerija