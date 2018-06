FOTO: Za zaključek še hrenovke na taborniškem ognju

15.6.2018 | 10:50

Hrenovke še nikoli niso bile tako okusne! Po celodnevnih aktivnostih na prostem in pečene na taborniškem ognju. (Foto: S. B.)

Na Marofu so opazili medveda! Več njih. (Foto: M. M.)

Novo mesto - Veliko vrtcev za svoje malčke priredi tudi nekoliko drugačne dogodke od običajnih, kot je denimo dan oz. noč, ko prespijo v vrtcu. V novomeškem Pedenjpedu pa že nekaj let ob koncu šolskega leta izvedejo t.i. Pedenjtabor, ki se nekoliko razlikuje.

»Pri nas je res malce drugače, saj spimo zunaj v šotorih,« je včeraj popoldne na igrišču enote Metka povedal vodja tabora, vzgojitelj Sašo Barantin in orisal dogajanje: »Z otroki smo ves dan zunaj, ko poteka vrsta delavnic. Začeli smo ob 14. uri z odprtjem Pedenjtabora, dvigom taborniške zastave in himno vrtca, otroci so dobili taborniške rutke, sledil je daljši orientacijski pohod po Marofu, kjer spoznavamo raznorazne taborniške veščine. Ko se vrnemo, pojemo malico in se malce spočijemo, nato sledijo delavnice.«

Vzgojitelji in vzgojiteljice Metke so na igrišču za tabor pripravili dodatne točke, kot je gibalna oz. poligon, pa kotiček s prvo pomočjo, označili so tudi spalni kotiček, kjer so skupaj z malčki pripravili vse potrebno za nočno spanje pod velikima šotoroma, seveda ni manjkal umetniški kotiček, kjer naj bi letos nastalo veliko platno na temo tabora, ob koncu dneva pa se majhni taborniki sprostijo še v kinu na prostem.

»Vmes je seveda večerja ob taborniškem ognju, kjer si otroci spečejo hrenovke, po večerji pa sledi kino in večina jih že med predstavo zaspi, le nekaj si jih risanko ogleda do konca,« je v smehu še dodal vodja tabora. Naslednje jutro skupaj pospravijo šotor, pozajtrkujejo in zaključijo tabor s spustom zastave.

Včeraj so se Pedenjtabora udeležili otroci od 3. do 6. leta iz njihove Metke, bilo jih je skupaj več kot 70. Danes bodo na tabor sprejeli že naslednjo skupino 80 otrok. »To so predšolski otroci iz vseh ostalih enot Pedenjpeda, imajo podoben program, le malce ga nadgradimo, ker so že starejši,« je na hitro še dodal Barantin in odhitel pod taborniško zastavo, da bi taborniškim skupinam Pogumni delfini, Netopirji idr., opisal naslednje delavnice.

M. Martinović

