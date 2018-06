Radio Krka preplavili mladi novinarji

15.6.2018 | 09:15

Novo mesto - Učenci novinarskega krožka na OŠ Drska, so v začetku junija v živo doživeli Radio Krka.

18 krožkarjev je skupaj z mentoricama prišlo peš do radijskega studia v Bršljinu. Z velikim zanimanjem so si ogledali prostore radia in zbirko starih radijskih sprejemnikov, ter pokazali precej novinarskega znanja. Najbolj so se izkazali na področju intervjujev. Krkine voditelje so samozavestno spraševali, če so že od otroštva vedeli, da želijo delati na radiu, kako radio dela ponoči, zakaj je studio izoliran, zakaj je pred mikrofonom mrežica, kje potekajo intervjuji z gosti, če so na radiu zaposleni tudi tujci in kaj je treba študirati, da lahko potem delaš v radijskem etru...

Po študiju pa je prišlo na vrsto še vprašanje, če je plača radijskih novinarjev visoka... Spretni pa so bili tudi pri odgovarjanju na vprašanja voditeljev, ko so zamenjali vloge. Učenci, ki sicer obiskujejo 3., 4. ali 5. razred osnovne šole, so povedali, da imajo še zdaj doma kakšno kaseto, cd in tudi gramofon se še kje najde. Vedo, da je Radio Krka slišen na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja na frekvenci 106,6 Mhz in da se njegova spletna stran imenuje radiokrka.si.

Besedilo: M.K., foto: Radio Krka