Na petem srečanju govorili o delovanju postajališč v praksi

15.6.2018 | 17:05

V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je trenutno vključenih 89 občin. (Foto: Lapego)

Vodja projekta in župan Mirne Dušan Skerbiš.

Mirna - Na Mirni so se včeraj zbrali predstavniki občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Poudarek letošnjega, petega srečanja je bil delovanje postajališč za avtodome v praksi, so sporočili nosilci omenjenega projekta.

»Največji uspeh je to, da se vsako leto zberemo v velikem številu partnerji, ki sodelujemo v Mreži postajališč za avtodome, in pregledamo, kaj smo naredili v preteklem obdobju in si zadamo naloge za naslednje obdobje. Seveda pa me veseli tudi, da so občine prepoznale, da je projekt pomemben za promocijo avtodomarskega turizma v Sloveniji in da bo Slovenija prepoznavna tudi med avtodomarji, ki ne samo kampirajo oziroma dopustujejo, ampak tudi raziskujejo Slovenijo,« je dejal vodja projekta in župan nosilne občine, Občine Mirna, Dušan Skerbiš.

V projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji je trenutno vključenih 89 občin, ki se bodo s skupnim katalogom predstavljale na sejmih od jeseni 2018 do pomladi 2019. Štiri leta po predstavitvi ideje so že lahko govorili o urejenih postajališčih in parkiriščih, o tem, kako se lotiti prijave gosta, dotaknili so se tudi pobiranja turistične takse, so zapisali v sporočilu za javnost.

Koordinatorka projekta Petra Krnc Laznik je ponovila, da se mora na postajališču za avtodome popotnik z avtodomom predvsem počutiti varnega, hkrati pa naj bo lokacija izhodišče za raziskovanje Slovenije.

Kako so se na PZA Koper spopadli s predolgim trajanjem postanka in uredili prijavo gostov, je orisal Marko Ugrin iz podjetja Marjetica Koper. Drago Bulc je poudaril, da je popotnik z avtodomom priložnost za turistične kmetije, Slovenija pa da tovrstnim gostom lahko ponudi petzvezdično doživetje.

Janez Kovačič (CCS, Zavod Kočevsko) je v imenu avtodomarjev spomnil, da je treba lokacije na terenu opremiti z ustreznimi prometnimi znaki, da bodo gostje prepričani, da se na nekem mestu lahko ustavijo. Izkušnje s sodelovanjem v mreži sta delili tudi Anita Pajtler iz Kostanjevice na Krki in Ksenja Kragl iz Krškega, ki sta poudarili, da sta tovrstno sodelovanje in promocija dobrodošla.

Odgovorni urednik revije Avtodom Rok Vizovišek je izpostavil, da je mreža promotor slovenskega turizma, upravljalce parkirišč in postajališč za avtodome ter turistične delavce pa je opomnil, da je vsak gost, slovenski ali tuji, vreden enako in da je največji uspeh, če se vrne.

Danijel Botić je predstavil mobilno platformo Vision One, ki želi – podobno kot mreža združuje postajališča za avtodome – združiti turistično ponudbo na enem mestu in ponuditi uporabnikom prijazno izkušnjo iskanja informacij in zanimivosti o neki lokaciji v eni sami aplikaciji, so navedli s sporočilu za javnost.

M. Ž., Foto: Lapego

Galerija