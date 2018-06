Na ponovnem glasovanju zavrnili sklep o Kostaku

Krško - Krški občinski svetniki so včeraj ponovno odločal o sklepu, s katerim so na majski seji občinskima članoma nadzornega sveta Kostaka naložili, naj dosežeta, da se ta družba odpove koncesiji za črpanje gramoza na območju pri Racelandu.

Kot je na včerajšnji seji pojasnil župan Miran Stanko, je bil sklep, ki ga je predlagal Dušan Dornik (SMC), oblikovan med samo sejo in »takrat se nismo zavedali vseh njegovih posledic, zato sem se po posvetovanju s pravno službo odločil, da izvajanje tega sklepa zadržim.« Zakon predvideva, da mora župan v takem primeru sklep na naslednji seji dati na ponovno glasovanje.

Spomnimo, pri Racelandu na levem bregu Save bi morala Infra zgraditi nadomestni habitat, ki ima poleg okoljevarstvene tudi protipoplavno funkcijo, predvideva pa ga državni prostorski načrt za hidroelektrarno Brežice. A kot je na majski seji pojasnil direktor Infre Vojko Sotošek, habitata ne morejo graditi, ker ima Kostak na tem območju koncesijo za črpanje gramoza. Ta bi morala poteči prihodnje leto, a jo je Kostak na ministrstvu za infrastrukturo pred časom podaljšal do leta 2023.

Kot je odločitev o zadržanju izvajanja »Dornikovega« sklepa pojasnil župan Stanko, bi Kostaku, če bi se bil ta prisiljen odpovedati koncesiji, nastala gospodarska škoda, zakon o gospodarskih družbah pa določa, da je tisti, ki poslovodstvo prisili v oškodovanje družbe, dolžan to škodo povrniti. »Poleg tega zakon določa, da mora organ nadzora ravnati v korist družbe in da je pri svojem delu neodvisen, kar pomeni, da se naša dva člana nista dolžna odzvati navodilom občinskega sveta,« je še povedal Stanko.

Vlada Bezjaka (DeSUS) je zanimalo, kdo bo odgovarjal za škodo, če bo ob naslednjih visokih vodah poplavilo Spodnji Stari Grad, na kar mu je Stanko odgovoril, da bi bili to tisti, ki so dali HE Brežice v uporabo. Dornik je poudaril, da bi moralno odgovornost v takem primeru zagotovo nosila tudi občina, zato je vztrajal pri svojem predlogu: »Enkrat že postavimo javni interes nad posameznika. Res je, da smo v kapitalizmu, a nekatere stvari so bolj pomembne. Moj predlog ni nezakonit, nobenemu zakonu ali sklepom občine ne nasprotuje. Sporno pa je, da še enkrat glasujemo o njem. Če bo prišlo do poplav in ta sklep ne bo izglasovan, boste tisti, ki ste proti, moralno odgovorni.«

Župan nato poudaril, da lahko zaplet rešita le Kostak in Infra, Jože Slivšek (SLS), ki je tudi eden od dveh občinskih članov nadzornega sveta Kostaka, pa je dodal, da sta bila Kostak in Infra septembra lani tik pred tem, da podpišeta pogodbo o prodaji zemljišča in prenosu koncesije na Infro, a so nadzorniki Infre odklonili podpis pogodbe.

Svetniki so na koncu na ponovnem glasovanju o Dornikovem sklepu tega zavrnili z 19 glasovi proti in 8 za, Kostak pa je svoje videnje cele zadeve včeraj objavil tudi na svoji spletni strani.

