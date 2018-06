Uran v zaključku močnejši od Rogliča

15.6.2018 | 15:45

Foto: Vid Ponikvar, Matic Klanšek, Mario Horvat; Sportida

Foto: Vid Ponikvar, Matic Klanšek, Mario Horvat; Sportida

Štajerski navijači ob progi... (Foto: FB 25. dirke Po Sloveniji)

Celje - Kolumbijec Rigoberto Uran (Drapac Cannondale) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji, ki se je po 175,5 kilometra končala z vzponom na Celjski grad. Kolumbijski zvezdnik je imel v zadnjih metrih več moči od Južnoafričana Daryla Impeya, tretje mesto pa je zasedel slovenski adut Primož Roglič. Uran je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku.

Roglič si je danes želel zmago, najprej je napadel na vzponu na Celjsko kočo, nato na spustu z nje, z napadom je poskušal tudi na zadnjem vzponu, a nekoliko prehitro, tako da so mu na koncu pošle moči. Za uteho pa je vendarle oblekel modro majico za najboljšega na gorskih ciljih.

"Na koncu je zmanjkalo nekaj metrov, cilj je bil predaleč. Če bi bil malo prej, bi verjetno zmagal. Kljub vsemu sem zelo zadovoljen, predvsem pa počaščen, da smo se danes vozili po mojih krajih. V tej množici ljudi človek dobi kurjo polt. Neverjetno se je zapeljati čez domači kraj," so bile prve besede Rogliča, ki je imel danes posebno čas, saj je del etape šel čez njegov rodni Kisovec.

"To je moja prva dirka po mesecu in pol. Zadovoljen sem s predstavo in veselim se prihodnjih dni," je nadaljeval Zasavec, za mnoge prvi favorit za končno zmago, ki slovensko pentljo ocenjuje kot zelo dobro pripravo na vrhunec sezone, julijsko dirko po Franciji. Ne moti ga niti, da v lovu nihče ne sodeluje z njim: "To ni nič slabega. Samo močnejšega me naredi."

"To je zame in za ekipo pred Tourom zelo pomembno. Spust je bil nevaren, ampak to je enostavno spust. Prvič sem v Sloveniji, moj cilj je Tour. Noge sem imel dobre, poskusil sem, zaključek mi je ustrezal," pa so bile besede Urana.

Dolgo časa je odlično kazalo tudi Mateju Mohoriču, ki je še enkrat dokazal svojo kakovost v vožnji navzdol, na spustu s Celjske koče si je nabral nekaj prednosti pred zasledovalci, a je bil zadnji vzpon zanj nekoliko predolg.

"Od sebe sem dal maksimum. Kadar je tako, moramo biti zadovoljni. Žal se ni izšlo, važno je, da sem poskusil. Spust s Celjske koče je precej strm in precej nevaren. Nisem preveč tvegal, vseeno mi je uspelo narediti manjšo razliko. Ujeli so me 500 metrov do cilja, ko se je cesta malce poravnala. Žal so me ujeli ravno takrat. Če me ne bi, bi se verjetno malo ustavili, pogledali, in bi imel več možnosti, da pridem do cilja," je svoj poskus do etapne zmage opisal Mohorič.

Večji del današnje preizkušnje sta bežala Nemca Marcel Kittel in Roger Kluge, njun beg se je končal pred vzponom na Celjsko kočo.

Poleg Rogliča in Mohoriča sta se po spustu s Celjske koče lepo pokazala še dva Slovenca. Sprinter Luka Mezgec je vlekel zasledovalno skupino po Celju, mladi Tadej Pogačar pa je napadal že na vzponu na Celjsko kočo, zatem tudi po ravnini. Pokazal je, da je dobro pripravljen in da velja za resnega kandidata tudi v sobotni kraljevski etapi med Ljubljano in Kamnikom.

"Na Celjsko kočo sem se zelo dobro počutil. Po spustu se je nekoliko ustavilo. Na koncu mi je zmanjkalo moči, da bi bil s prvimi," se je na današnji dan ozrl lani najboljši mladi kolesar Pogačar, ki bo spet poskušal v soboto: "Jutri bo bolj selektivno. To mi bolj ustreza. Vse stavimo na jutri, nimamo česa izgubiti."

Mohorič in Pogačar sta na koncu prišla skozi cilj skupaj, na 10. in 11. mestu. S 13. mestom se je izkazal Jani Brajkovič, nekdanji zmagovalec dirke Po Sloveniji, 18. je bil Jure Golčer, najboljši kolesar v zgodovini slovenske pentlje.

Zeleno majico najboljšega v skupnem seštevku bo v soboto nosil Uran. V rdeči najboljšega po točkah bo kolesaril Italijan Matteo Pelucchi, v beli za najboljšega mladega kolesarja pa Avstralec Michael Storer, danes osmi. V modri bo Roglič.

V soboto bo na sporedu zahtevna četrta etapa od Ljubljane do Kamnika (155,2 km), je poročala STA. Vsi rezultati današnje dirke so na voljo na spletni strani organizatorjev.

