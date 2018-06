Teden kultur se danes zaključuje

15.6.2018 | 19:15

Koncert dua Aritmija z Aido Čorbadžić na Tednu Kultur (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Pred devetimi leti je novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela pripravilo prvi Teden kultur v Novem mestu, ki je iz enodnevnega dogodka prerasel v lep festival, v okviru katerega se je letos zvrstil bogat niz prireditev in dejavnosti, s katerimi v Sloveniji živeči pripadniki številnih drugih narodov predstavijo kulturo svoje dežele prek glasbe, plesa in filma kot tudi prek narodne kuhinje z jedmi, značilnimi za njihovo domovino.

Letos se je že deseti Teden kultur v ponedeljek začel s festivalom migrantskega filma v kinu na prostem na muzejskih vrtovih, torek je bil rezerviran za afriške plese, sreda za kubansko glasbeno tradicijo, salso in jedi Latinske Amerike in Španije, sinoči pa so prireditelji v hostlu Situla odprli razstavo fotografij s prejšnjih tednov kultur fotografov Boštjana Puclja, Jake Šulna in Jana Riflja, ob razstavi pa pripravili koncert dua Aritmija z gostjo Aido Čorbadžić. Sarajevska operna pevka in umetniška direktorica sarajevske opere, ki je Novo mesto in Slovenijo v času vojne v domovini spoznala kot mlada begunka in se je tu tudi šolala, Slovenci pa smo jo kot vrhunsko umetnico spoznali pred štirimi leti, ko je na odprtju ljubljanskega festivala na Kongresnem trgu v Ljubljani s filharmoničnim orkestrom nastopila kot solistka v Carmini Burani, se je tokrat Novomeščanom predstavila z dvema izjemno zapetima sevdalinkama.

Teden kultur, ki je imel vsak dan tudi popoldanski program za otroke in mladino, se danes končuje s sejmom Kulturinarika - pokušino značilnih jedi različnih držav z glasbo, plesom in čudesi različnih kultur.

V galeriji si lahko ogledate utrip s sinočnjega odprtja fotografske razstave in koncerta v Situli.

I. Vidmar

