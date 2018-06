Nesreča mopedista

15.6.2018 | 18:55

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Danes ob 17.35 sta pri Škocjanu trčila mopedist in osebni avto. V nesreči se je mopedist poškodoval, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v novomeško bolnišnico, poročajo z ReCO Novo mesto.

V Posavju je dan minil mirno, iz brežiškega centra o izrednih dogodkih ne poročajo.

M. M.