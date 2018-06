Nesreča na avtocesti

16.6.2018 | 08:20

Ponoči nekaj čez 1. uro sta na avtocesti pri Čatežu ob Savi trčila tovorno in osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj prometne nesreče in ga razsvetljevali, nudili pomoč pri odstranitvi vozila ter z vpojnim sredstvom posuli in očistili razlite motorne tekočine. Poškodovanih k sreči ni bilo, poročajo iz brežiškega ReCO.

Iz novomeškega so dodali, da je sinoči ob 21. uri pri gradu na Grajski cesti na Otočcu gorelo drevo. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec.

Danes brez elektrike…

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Štrasberg, Gabrijele, Polje Gabrijele, Gorenje Mladetiče, Dolenje Mladetiče, Pijavice vas, Hrastovica, Skrovnik, Pijavice, Bruna vas in Martinja vas med 6.30 in 8. uro ter med 13. in 15.20 uro, na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Krmelj šola med 5.30 in 6. uro ter med 15.40 in 16.15 uro in na območju transformatorskih postaj Pekel, Kamenica, Kamenško, Brezje Goveji dol, Goveji dol, Krmelj Lisca, Krmelj Armat, Metalna Krmelj, Krmelj obrtna cona in Krmelj Galvana med 6.30 in 7.30 uro ter med 13.00 in 14.30 uro.

… in vode

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode, da bo zaradi ustavitve vodnega vira Jezero v noči s sobote na nedeljo motena oskrba s pitno vodo v višje ležečih predelih Novega mesta in Šmarjeških Toplic (Bela Cerkev).

