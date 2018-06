Šentjernejski EDMS najboljši dobavitelj Siemensa

16.6.2018 | 12:30

Ekipa EDMS, ki skrbi za razvoj, proizvodnjo in tehnologijo, se upravičeno veseli uspehov (od leve proti desni): Klemen Bambič, David Kocjan, Matjaž Jordan, Jaka Erban, Maja Kovačič, Sandi Masnik in Gregor Kuhar.

Šentjernej - Med visoko kakovostna podjetja v Šentjerneju sodi tudi EDMS, proizvodnja elektronskih komponent. Čeprav podjetje obstaja že šestnajst let in je zelo uspešno na svetovnih trgih, pa ga mnogi ne poznajo - njihovi izdelki, namenjeni industriji, se namreč skrivajo v drugih izdelkih in produktih.

Kot pravi direktorica podjetja Maja Kovačič, se njihovi izdelki nahajajo v vetrnih elektrarnah, hitrih vlakih, v različni elektroindustriji, kjer je pač potrebno ohlajanje komponent, »skratka v industriji, energetiki, transportu, medicini, itd.

Njihove izdelke že od vsega začetka stoodstotno izvažajo v tujino, saj pri nas takih proizvodenj ni, pridejo pa te komponente nazaj v Slovenijo v drugih izdelkih. Natančnejših informacij o tem nimajo. Poddobavitelji EDMS pa so lokalni, saj želijo, da posel ostane v domačem kraju.

Maja Kovačič

Podjetje EDMS, ki je bilo ustanovljeno leta 2002 (do leta 2014 se je imenovalo EBG d.o.o., je od lanskega septembra v celoti v lastništvu avstrijskega podjetja Miba, prevzeli so tudi 40 zaposlenih delavcev z oddelka elektromehanike.

»V praksi to za delavce ne pomeni nobenih razlik in zaposleni so po začetni bojazni zdaj zelo zadovoljni s prevzemom. Zaznavamo rast podjetja. Obseg naročil se je povečal za 20 odstotkov, posledično smo zaposlili osem novih delavcev in kot kaže, bomo zaposlovali še v prihodnje, zlasti inženirje strojništva. To je poklic prihodnosti,« pove Kovačičeva. Sedanji zaposleni, med katerimi je polovica žensk, prihajajo pretežno iz šentjernejske doline in bližnje okolice.

Dobiček v proizvodnjo in razvoj

Jaka Erban s Siemensovo "zvezdo"

Pohvalno je, da je EDMS v zadnjih devetih mesecih ves dobiček investiral v proizvodnjo - v izboljšanje delovnih pogojev, saj se vodstvo zaveda, da je to ključ do uspešne organizacije. Tudi v prihodnje bo podobno. Dolgoročni cilj podjetja je nadaljnja širitev: količinsko za obstoječe produkte, za nove portfelje izdelkov pa bi potrebovali nove poslovne prostore.

Da je podjetje uspešno, dokazujejo tudi razni standardi, ki so jih že dosegli. Med drugim ISO standard, pa standard za lepljenje z dvokomponentnimi oz. epoksi smolami, ki so ga pridobili lani v Nemčiji, in so edini s tem cerfitikatom v tem delu Evrope. Še posebej veliko pa jim pomeni, da so lani v konkurenci devetsto podjetij iz vsega sveta postali najboljši dobavitelj za Siemens v kategoriji kakovosti - to je pokazala analiza in EDMS je prejelo posebno priznanje z zvezdo.

»Za ta uspeh je najbolj zaslužen Jaka Erban, skozi katere roke so šli vsi ti izdelki, seveda z vso ekipo glavnih odgovornih sodelavcev v proizvodnji,« pove Maja Kovačič. Podjetje je sedaj v pridobivanju certifikata ISO 14001.

Več o perspektivnem podjetju ter o njegovih načrtih v prihodnosti pa v novem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

