Sedemdeset let od Mikca do Kralja

16.6.2018 | 11:05

Sedanji predsednik NTK Krka Tomaž Kralj (desno) se je za prispevek k razvoju namiznega tenisa v Novem mestu zahvalil tudi prvemu predsedniku Francu Mikcu (v sredini). (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novomeški namiznoteniški klub Krka je sinoči v dvorani Krka v Ločni s slavnostno akademijo obeležil sedemdesetletnico delovanja društva. Ob tej priložnosti so predstavili tudi bogato monografijo Da bi se bolje poznali, ki jo je ob jubileju napisal upokojeni novinar in nekdanji predsednik namiznoteniške zveze Slovenije Janez Pezelj, ki je, tako kot njegov brat Dušan, z novomeškim namiznim tenisom povezan vse življenje.

Novomeški namiznoteniški klub Krka velja za eno najuspešnejših društev v tej panogi v Sloveniji, njegova članska vrsta pa je pred kratkim osvojila že peti zaporedni naslov državnih prvakov, prav tako pa tudi med posamezniki klub sodi v sam evropski in svetovni vrh; Darko Jorgić je pred kratkim med mladinci zasedel prvo mesto na svetovni lestvici, kar je bilo prvič, da je bil na tem mestu evropski igralec, letos marca pa je na evropskem prvenstvu za igralce do 21. leta osvojil bron.

Novomeški namiznoteniški klub je vodilni pri nas tudi po organizacijski plati. Vsako leto pripravi tudi najmočnejši mednarodni turnir pri nas Odprto prvenstvo Slovenije, na katerem med mladinci in člani nastopijo tudi nekateri igralci in igralke s širšega svetovnega vrha.

Na sinočnji akademiji se je klub s priznanji spomnil tudi vseh najbolj zaslužnih članov kluba z vsemi predsedniki, med njimi tudi prvega predsednika in najbolj zaslužnega za razvoj namiznega tenisa v Novem mestu in ustanovitev kluba Franca Mikca, priznanje pa je seveda dobil tudi sedanji predsednik Tomaž Kralj, ki je udejanjil sanje številnih generacij novomeških igralcev namiznega tenisa in klub v prvi slovenski namiznoteniški ligi pripeljal do naslova državnih prvakov. In to ne le enega, ampak do petih zaporednih.

I. Vidmar

