Ste čutili potres?

16.6.2018 | 18:15

Seizmogram današnjega potresa (Vir: Arso)

Danes ob 17.48 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,5 v bližini Trebnjega. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Trebnjega, Mirne Peči, Žužemberka, Novega mesta in okolice. »Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98,« so ob tem zapisali na spletnih straneh Agencije za okolje.

Iz brežiškega centra za obveščanje danes poročajo, da se je zjutraj ob 8.20 v naselju Telčena cesti pokvaril taktor. Gasilci PGD Telče so zavarovali kraj dogodka, nudili tehnično pomoč pri odpravi posledic okvare in do prihoda policije usmerjali promet.

Ob 10.20 so v Velikih Malencah trčila tri osebna vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili baterije, počistili iztekle motorne tekočine in nudili pomoč policiji. Reševalci NMP Brežice so dve poškodovani osebi na kraju oskrbeli in pripeljali v brežiško urgenco.

Na Dolenjskem in v Beli krajini je dan minil mirno, dežurni na novomeškem ReCO o izrednih dogodkih ne poročajo, so pa opozorili na jutrišnje izpade dobave električne energije:

Elektro Ljubljana - nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LIPOVEC, TP GORENJCI, TP SEMIČ, TP VAVPČA, TP TREBNJI VRH.

Nadzorništvo Šentjernej pa obvešča, da bo jutri od 7. do 12. ure prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SPAR ŠJ.

M. M.