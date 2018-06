Potapljači M3 s kolegi čistili Krko

16.6.2018 | 19:05

V reki so našli večinoma starejše odpadke.

Novo mesto - Novomeško potapljaško društvo M3 je danes izvedlo že 16. tradicionalno čistilno akcijo v reki Krki. Sovpadala je z 20. obletnico kluba in praznikom največje krajevne skupnosti v Novem mestu, tj. KS Drska.

Akcije se je udeležilo 26 potapljačev iz Novega mesta in ostalih slovenskih klubov.

»Kot vsako leto smo nabrali zajetno količino odpadkov, ki so večinoma starejšega izvora, kar dokazuje na vedno večjo osveščenost prebivalcev glede ohranjanja dolenjske lepotice. Zahvaljujejo se za vse donacije in fizično pomoč ter podporo pri izvedbi,« je ob tem sporočil Milan Bašič in poslal fotografije z ekološke akcije, po kateri je očitno sledila zaslužena malica.

M. M., foto: M3

Galerija