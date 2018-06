Na zaključku tabora likovnih samorastnikov podelili priznanja

17.6.2018 | 08:30

Skupna fotografija udeležencev 51. tabora likovnih samorastnikov Trebnje

Marc Bourlier je prejel veliko nagrado.

Eno izmed ustvarjenih del na letošnjem taboru

Trebnje - V Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje se je včeraj končal 51. tabora likovnih samorastnikov, na katerem je v edinstvenem okolju zbirke naivne umetnosti ustvarjalo devet umetnikov iz Slovenije, Francije, Ukrajine, Finske, Združenih držav Amerike in Izraela.

»Veseli me, da smo preživeli prijeten teden ustvarjanja, izmenjave različnih zgodb, izkušenj in nenazadnje tudi druženja,« je uvodoma povedala Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje, v okviru katerega deluje tudi Galerija likovnih samorastnikov. Na javno povabilo se je odzvalo 34 umetnikov, strokovni svet galerije pa je nato izbral devet umetnikov iz šestih držav, ki na taboru sodelujejo prvič.

Kustosinja trebanjske galerije likovnih samorastnikov Andrejka Vabič Nose je pred začetkom tabora dejala, da so slikarji izjemno raznoliki tako po starostni strukturi kakor tudi po načinu izražanja in likovnih jezikih, ki so jih oblikovali. Njihova dela so včeraj postavili na ogled, razglasili pa so tudi tri, ki so nekoliko izstopala. Posebno priznanje so prejeli finska slikarka Minna Lehväslaiho, Branka Pirc in Mitja Kokol.

»Odločili smo se tudi, da izpostavimo umetniki ali umetnico, ki nas bo v naslednjem razstavnem obdobju počastil s samostojno razstavo,« je dejala Pavličeva. Strokovni svet galerije je čast podelil Francozu Marcu Bourlierju . »Od velike institucije v državi, ki se ukvarja z naivno umetnostjo, je dobiti takšno nagrado čast, ki je ni mogoče zavrniti. Do samostojne razstave imam še eno leto in nanjo se bom zelo dobro pripravil. Delal bom na tem, da bom prinesel dela, ki predstavljajo moj opus ustvarjanja,« je dejal Bouriler.

Članica strokovnega sveta trebanjske galerije Maruša Stupica je povedla, da je bilo njegovo delo za vse člane strokovne komisije izjemno in je nekoliko izstopalo od drugih.

Na letošnjem taboru so ustvarjali Rezka Arnuš, Mitja Kokol in Branka Pirc iz Slovenije, Marc Bourlier in Margot iz Francije, Irina Garshina iz Ukrajine, Minna Lehväslaiho s Finske, Charles Visconage iz ZDA in Yudit Yitzhaki iz Izraela. Arnuševa je povedala, da je bila prijetno presenečena že takrat, ko so jo izbrali, da bo sodelovala na taboru. Zanjo je bila to dobra izkušnja. »Del navdiha sem dobila tukaj iz razstavljenih slik, navdih za delo, ki ga bom pustila, pa je nastal že doma,« je dejala.

Zaključnega dogodka so se udeležili tudi župani občin Trebnje, Mirna in Mokronog-Trebelno. V imenu vseh je zbrane nagovoril Anton Maver, župan občine Mokronog-Trebelno. »Vaše delo, ki je nastalo v preteklem tednu, bo za vedno ostalo tukaj. To je tista dodana vrednost, ki jo bomo v naslednjih letih znali ceniti in spoštovati.«

Začetki mednarodnega tabora likovnih samorastnikov segajo v leto 1968, ko je tedanja občinska zveza kulturnoprosvetnih organizacij v Trebnjem pripravila tabor slovenskih naivnih umetnikov, ki se je kasneje razvil v jugoslovansko in mednarodno prireditev, na kateri so v preteklosti sodelovali številni samorasli umetniki iz Evrope, Amerike, Azije in Afrike.

Besedilo in fotografije: R. N.

