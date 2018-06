Po Metliki so ležali ranjenci

17.6.2018 | 15:15

Na tekmovanju v Metliki se je pomerilo 12 ekip.

Metlika - Včeraj so Območno združenje Rdečega križa Metlika, občina Metlika in novomeška Uprava RS za zaščito in reševanje pripravili v Metliki regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in Civilne zaščite. Pomerilo se je 12 ekip prve pomoči: po dve ekipi RK Metlika in RK Novo mesto ter ekipe Rdečega križa Črnomelj in Trebnje, Krke in ekipe Civilne zaščite občin Straža, Semič, Črnomelj, Žužemberk in Trebnje.

Člani tekmovalnih ekip so morali oskrbeti 16 poškodb ponesrečencev, ki so se v Zdravstvenem domu poškodovali v potresu, na Komunali v prometni nesreči, pri Elektru v delovni nesreči in v TPC Gala v pretepu. Zmagala je ekipa RK Novo mesto I, druga je bila ekipa RK Novo mesto II, tretja pa ekipa CZ občine Žužemberk.

Pred gasilskim domom sta se v spremljevalnem programu predstavila Radio klub Metlika in Prostovoljno gasilsko društvo Metlika, na voljo pa so bili še meritve, pikado, mirna roka in informiranje o krvodajalstvu.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija