V poletni muzejski noči odprli razstavo Ujeti čas

17.6.2018 | 09:00

Antona Mucho je predstavil avtor razstave Leon Gregorčič.

Metlika - V začetku iztekajočega se tedna so se začele 26. mednarodne metliške poletne kulturne prireditve Pridi zvečer na grad. Kot smo že poročali, so se v torek v muzikalu En svet, pa toliko različnih sanj, predstavili metliški osnovnošolci. Včeraj zvečer pa se je metliški Belokranjski muzej pridružil številnim drugim muzejem po Sloveniji v Poletni muzejski noči.

A Belokranjski muzej dogodkov ni pripravil le v metliškem gradu, kjer domuje, ampak tudi v Spominski hiši Otona Župančiča v Vinici in v Galeriji Kambič. V Vinici je bila delavnica za otroke Vrabci in strašilo, obiskovalci pa so si lahko brezplačno ogledali tudi štiri razstave v hiši. Prav tako so si lahko ogledali razstave v Galeriji Kambič, vse do polnoči pa so bile na ogled tudi razstave v gradu.

Osrednji dogodek je bil odprtje osrednje letne razstave Belokranjskega muzeja v Ganglovem razstavišču z naslovom Ujeti čas. Na njej bo do 31. marca prihodnje leto na ogled zbirka negativov na steklu metliškega fotografa Antona Muche. Kot je povedala direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek, je dokumentalist v muzeju Leon Gregorčič lani digitaliziral 263 negativov na steklu metliškega fotografa Antona Muche, ki se je pred 150 leti rodil na češkem. Na dobro ohranjenih negativih s konca 19. in začetka 20. stoletja so upodobljeni Metlika in drugi belokranjski kraji, številni dogodki, znani in neznani ljudje. Po besedah direktorice ima zbirka izjemno dokumentarno vrednost. S to razstavo se je muzej pridružil tudi evropskemu letu kulturne dediščine.

Antona Mucho je podrobno predstavil Leon Gregorčič, avtor razstave, ki jo je odprl metliški župan Darko Zevnik. Brancelj Bednarškova se je zahvalila vsem, ki so pripomogli k postavitvi razstave, še posebej pa avtorju, soavtorju arhitektu oblikovalcu Juriju Kocuvanu in njegovi pomočnici Avi Pavlenč. V počastitev evropskega leta kulturne dediščine pa je Belokranjski muzej obiskovalcem poletne muzejske noči podaril koncert Fake Orchestra, ki izvaja slovenske ljudske pesmi v radoživih zvočnih podobah in pisani sodobni preobleki.

Sicer pa se bo na prireditvah Pridi zvečer na grad do 24. avgusta, ko se bodo zaključile, zvrstilo še 10 prireditev, organizatorji iz društva Pridi zvečer na grad pa zagotavljajo, da bo vsak našel nekaj zase, pa naj gre za glasbo, ples, gledališče, folkloro. Vsak dogodek bo nekaj posebnega, še posebej pa vabijo na koncert orkestra Slovenske filharmonije, ki bo 30. junija na Mestnem trgu pred župnijsko cerkvijo sv. Nikolaja, tokrat pa ko ta orkester prvič gostoval v Metliki. Pripravili pa so tudi dva dogodka za najmlajše obiskovalce in mlade po srcu.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

