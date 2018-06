FOTO: Dan Keltov in Rimljanov v Trebnjem

17.6.2018 | 16:20

Tudi župan Alojzij Kastelic se je oblekel času primerno.

Keltska poslikava telesa z modro barvo.

Luka Bregar in Marija Prosenik iz društva Praetorium Latobicorum.

Vrhunec včerajšnjega dogajanja je bila povorka društev v občini.

Trebnje - »Ave, Trebnje,« je bilo moč slišati včeraj v Trebnjem, kjer so v sklopu tridnevne prireditve Iz trebanjskega koša tudi letos pripravili Dan Keltov in Rimljanov, da bi obudili bogato zgodovino Trebnjega in njegove okolice. Mesto v objemu Temenice je bilo namreč v rimskih časih znano kot cestna postojanka Praetorium Latobicorum, že pred tem pa so območje obkrožali pripadniki keltskega plemena Latobiki.

»Naselje Praetorium Latobicorum so ustanovili Rimljani na podlagi keltske zapuščine. To je bila cestna postojanka ob prometni cesti med Emono in Siskom. Prav tu naj bi Rimljani načrtno naseljevali upokojene vojaške oficirje,« pravi Luka Bregar, član organizacijskega odbora tridnevne prireditve.

Trebnje ima namreč bogato zgodovino in prav ta zgodovinski utrip so lahko obiskovalci začutili včeraj, ko so v središču mesta pekli kruh brez dodatkov, kakršnega so včasih jedli Rimljani, na voljo je bila tradicionalna keltska jed ješprenj, pripravili so delavnico o keltskih zakladih, antično telovadbo, mnogi so se udeležili keltske poslikave telesa, najmlajši so na drevo življenja kot Kelti zapisali svoje želje, da bi se uresničile, postavili so rimski tabor, kajti pridružili so se jim Rimljani iz najstarejšega slovenskega mesta iz Ptuja, ki so poskrbeli za pravo rimsko animacijo, številne so zabavali antični glumači in še marsikaj zanimivega, je bilo mogoče videti. »Že tretjič organiziramo Dan Keltov in Rimljanov in vsako leto beležimo več zanimanja, več ljudi pride že v dopoldanskem delu. To je zelo pomembno, da Trebnje živi tudi v soboto dopoldan. Imamo precej dejavnosti, s katerimi želimo spodbuditi zanimanje najmlajših, da je bilo Trebnje nekoč keltsko oz. rimsko,« dodaja Bregar.

Vrhunec včerajšnjega dogajanja pa je bila večerna rimska povorka, v kateri je letos sodelovalo okoli 40 društev.

Tridnevno turistično poreditev bodo v Trebnjem sklenili z današnjim Dnevom športa. Na sporedu je bil tradicionalni kolesarki maraton Dana, ob 12. uri je bil start kronometra dirke Po Sloveniji, popoldne pa v tukajšnjem športnem parku potekajo še zabavne igre med krajevnimi skupnostmi.

Besedilo in fotografije: R. N.

