Tragična nesreča na igrišču, v Črnomlju padel s strehe

17.6.2018 | 08:10

Včeraj ob 18.33 se je na Poljanah pri Mirni Peči na igrišču smrtno ponesrečil občan. Nanj je padel gol in zaradi hudih poškodb je umrl na kraju. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. O dogodku so obveščene pristojne službe.

Ob 18.17 se je pri kraju Lazina, občina Žužemberk, pri delu v gozdu poškodoval delavec. Gasilci PGD Žužemberk in Hinje so nudili pomoč ekipi NMP ZD Novo mesto, ki je poškodovanega oskrbela na kraju in ga prepeljala na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 18.49 se je v Brezniku, občina Črnomelj, zgodila delovna nesreča. Občan je padel s strehe objekta in se hudo poškodoval. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega oskrbeli na kraju in ga predali ekipi Enote helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala v UKC Ljubljana.

B. B.