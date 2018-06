Ob prazniku čestitke in zahvala za dobro delo

17.6.2018 | 10:25

Letošnji občinski nagrajenci občine Šmarješke Toplice

Šmarješke Toplice - Ob 11. občinskem prazniku občine Šmarješke Toplice so se na slavnostni seji konec tedna spomnili najbolj prizadevnih v občini ter jim podelili občinska priznanja - v zahvalo za trud in prosti čas, ki ga žrtvujejo za skupnost. Priznanja sta podeljevala županja Bernardka Krnc in predsednik Komisije za priznanja in nagrade Aleksander Durič.

Nagrado je prejel Anton Pevec iz Griča pri Klevevžu, vsestransko zaslužen za razvoj kraja, član DU Šmarjeta, PGD Zbure itd. Občinsko priznanje pa so si prislužili trije občani: Dunja Gartner iz Šmarjeških Toplic, vodja tamkajšnje Šole zdravja; Martina Zupan iz Gorenje vasi pri Šmarjeti kot dejavna članica Društva podeželskih žensk Šmarjeta; Stane Gorenc iz Šmarjeških Toplic, priznani šmarješki čebelar, ki se s čebelarstvom ukvarja že desetletja in ima tudi čebelarski muzej.

Županja Bernardka Krnc in Tomaž Willenpart z Direkcije RS za infrastrukturo

Na prireditvi v kulturnem domu je zbrane nagovorila županja Bernardka Krnc ter se sprehodila po poti novo nastale občine, ki je v enajstih letih doživela napredek na mnogih področjih. O tem pričajo številne investicije in projekti. Nekateri pa so tudi v teku, kot npr. obnova ceste Šmarjeta - Šmarješke Toplice in obenem izgradnja pločnika in kolesarske steze, kar je bila dolgoletna želja.

Obiskovalci prireditve v kulturnem domu

Direkcija RS za infrastrukturo vodi ta projekt, saj gre za državno cesto. Kot je povedal slavnostni govornik Tomaž Willenpart z direkcije, se bodo potrudili, da bodo dela končana pred začetkom novega šolskega leta. A to ni edina naložba direkcije v šmarješki dolini - z občino so že podpisali tudi sporazum o obnovi državne ceste skozi Družinsko vas - zemljišča so pridobljena, poleg ceste s pločniki in javno razsvetljavo pa bo urejena še vsa infrastruktura. Investicija bo stala kar okrog dva milijona evrov.

Danes zaključek dogajanja

Pred slavnostno sejo, ki jo je spremljal tudi kulturni program, so v prostorih občine odprli tudi razstavo likovnega natečaja z naslovom Moja občina - lepa in varna, danes in jutri, ki je nastala v sodelovanju z OŠ Šmarjeta.

Občinski praznik bodo danes v Šmarjeti zaključili s slavnostnim odkritjem doprsnega kipa nekdanjega župana Šmarjeta Janeza Obrča ob 11. uri ter nato s srečanjem starostnikov pri župnišču, ob 15. uri pa sledi slavnostna prireditev ob prevzemu novega gasilskega vozila v Zburah.

L. Markelj, foto: Foto Asja

