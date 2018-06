Poletna muzejska noč po športno

Novo mesto - V Dolenjskem muzeju je bila tokrat v duhu Štukljevega leta Poletna Muzejska noč zelo športno obarvana. Ob tej priložnosti so odprli vitrino s športnimi rekviziti iz muzejske zbirke, na Muzejskih vrtovih in na trati pred Ropasovo hišo pa se je s svojo dejavnostjo predstavilo deset novomeških športnih klubov.

Na svoj račun so prišli tokrat predvsem otroci, ki so jim bile postaje s predstavitvijo posameznih športov tudi namenjene in prilagojene. Predstavili so se tako atleti, gimnastičarji, košarkarji in košarkarice, igralci namiznega tenisa, šahisti, odbojkarice, nogometaši, kolesarji in karateisti.

V času prireditve, ki je trajala od 18. ure do polnoči, so bile brezplačno na ogled tudi vse stalne in občasne zbirke Dolenjskega muzeja, pripravili pa so tudi projekcijo slikovnega gradiva o novomeškem sokolskem društvu in prostočasnih dejavnostih do sedemdesetih let minulega stoletja.

