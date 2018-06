V Novem mestu in okolici motena dobava vode

Novo mesto - Zaradi okvare na glavnem vodovodu bo predvidoma do 14. ure motena oskrba s pitno vodo na širšem območju Novega mesta, predvsem pa v naseljih na levem Krke. V določenih predelih lahko pride do popolne prekinitve oskrbe z vodo, so sporočili s Komunale Novo mesto.

NM007 Komunala zavaja. Vode ni že od včeraj. V petek so na svojem slabo obiskanem FB profilu objavili, da bodo s sobote na nedeljo ustavili vodni vir Jezero. Razbrati je bilo, kot da gre za načrtovan poseg. Danes pa že okvara. O slabem obveščanju pa škoda besed!