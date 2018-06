Veličastna zmaga Rogliča v Novem mestu

17.6.2018 | 17:00

Veliki trije letošnje dirke Po Sloveniji (Foto: I. Vidmar)

Slika, ki ne potrebuje komentarja. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Petindvajseta kolesarska dirka Po Sloveniji se je končala tako, kot smo si Slovenci le želeli - z zmago Primoža Rogliča tudi v zadnji etapi in skupnem seštevku ter za dodatek še tretjim mestom v skupnem vrstnem redu Mateja Mohoriča ter seveda pohvalami prirediteljem, novomeškim kolesarskim delavcem iz kolesarskega kluba Adria Mobil, ki so slovenski tour po brezhibnosti izvedbe postavili ob bok največjim dirkam na svetu.

Da so bile vse bojazni, da Primožu Rogliču, ki je svojo kolesarsko zgodbo začel v Novem mestu in se tu počuti precej domače, ne bi uspelo ubraniti 32 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci, zaman, je vzhajajoča zvezda svetovnega kolesarstva in nekdanji mladinski svetovni prvak v smučarskih skokih, uradno drugi najboljši kronometrist na svetu, potrdil na zadnji etapi oziroma 21 km dolgem kronometru med Trebnjem in Novim mestom, ko je svojo včeraj na kraljevski etapi prisluženo prednost pred velikim Rigobertom Uranom s pol minute zvišal na minuto in petdeset sekund in tako napovedal, da bo treba tudi na francoskem Touru nanj resno računati.

Je pa za še več veselja med slovenskimi privrženci kolesarstva poskrbel tudi Matej Mohorič, nekdanji mladinski in mlajšečlanski svetovni prvak v cestni dirki in kronometru, ki je dokazal, da kronometra še ni pozabil voziti. Dosegel je za 15 sekund boljši čas od do danes tretjeuvrščenega Poljaka Rafala Majke, lanskega zmagovalca dirke Po Sloveniji, in se prebil na skupno tretje mesto.

Najboljši kolesar domače Adrie Mobil Jani Brajkovič, prav tako nekdanji svetovni prvak v kronometru med mlajšimi člani, je danes za Rogličem sicer zaostal za dobri dve minuti, a je to zadostovalo, da je ostal med prvo deseterico v skupnem vrstnem redu, oziroma natančneje na osmem mestu, kar je glede na strahotno konkurenco na letošnji dirki Po Sloveniji zelo dober rezultat.

Tudi majica najboljšega med mladimi kolesarji je pripadla Slovencu, Tadeju Pogačarju, članu ljubljanskega kluba Ljubljana Gusto Xaurum.

Izidi, 5. etapa:

1. Primož Roglič (Slo/LottoNL-Jumbo) 24:46

2. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) +0:27

3. Josef Černy (Češ/Elkov) 0:35

4. Jack Bauer (Avs/Scott) 0:38

5. Tom Scully (Avs/Cannondale-Drapac) 0:43

6. Luke Durbridge (Avs/Scott) 0:46

7. Roger Kluge (Nem/Scott) 0:47

8. Alex Dawsett (VBr/Katjuša) 0:51

9. Vegard Stake Laengen (Nor/Emirates) 0:52

10. Nils Politt (Nem/Katjuša) 0:55

...

14. Tadej Pogačar (Slo/Ljubljana Gusto Xaurum) 1:16

18. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 1:22

33. David Per (Slo/Bahrain-Merida)

36. Janez Brajkovič (Slo/Adria Mobil) 2:07

...

Skupno:

1. Primož Roglič (Slo/LottoNL-Jumbo) 15:18:13

2. Rigoberto Uran (Kol/Cannondale-Drapac) 1:50

3. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 2:14

4. Tadej Pogačar (Slo/Ljubljana Gusto Xaurum) 2:16

5. Michael Storer (Avs/Sunweb) 2:18

6. Rafal Majka (Pol/Bora-Hansgrohe) 2:21

4. Ildar Arslanov (Rus/Gazprom RusVelo) 0:48

7. Josef Černy (Češ/Elkov) 3:09

8. Janez Brajkovič (Slo/Adria Mobil) 3:15

9. Ildar Ruslanov (Rus/Gazprom RusVelo) 3:15

10. Vegard Stake Laengen (Nor/Emirates) 3:16

...

18. Jure Golčer (Slo/Adria Mobil) 5:12

35. Radoslav Rogina (Hrv/Adria Mobil) 13:26

36. Domen Novak (SLO/Bahrain Merida) 13:55

...

Igor Vidmar

