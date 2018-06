FOTO: Tabor slovenskih pevskih zborov; zapelo več kot tisoč pevcev

17.6.2018 | 19:10

Tomaž Habe

Matej Šteh

Šentvid pri Stični - Danes se je v Šentvidu pri Stični s koncertom združenih pevskih zborov zaključil 49. Tabor slovenskih pevskih zborov. Pod vodstvom dirigenta Igorja Švare je zapelo več kot 100 pevskih zborov iz Slovenije, zamejstva in držav nekdanje skupne države. Moški, ženski in mešani združeni zbori so zapeli 22 pesmi na tematiko kresovanja, saj je bilo tokratno geslo največjega pevskega druženja pri nas O kresi se dan obesi.

V programu, ki ga je vodila Anica Volkar, so sodelovali tudi: Godba Stična, Folklorna skupina Vidovo in Mladinski pevski zbor Osnovne šole Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični, ki je na letošnjem državnem tekmovanju v Zagorju prejel zlato priznanje.

Novi predsednik upravnega odbora tega dogodka Matej Šteh se je najprej zahvalil svojemu predhodniku Jerneju Lampretu, ki je bil prvi mož organizacijskega odbora več kot 30 let. Ob tem so pevci bučno zaploskali, nekaj trenutkov kasneje pa še enkrat, saj so mu skupaj voščili ob skorajšnjem okroglem jubileju. Šteh je obljubil, da bodo nadaljevali s tradicijo prepevanja slovenskih pesmi na največjem zborovskem odru pri nas.

Letošnji slavnostni govornik je bil skladatelj, pedagog in dirigent Tomaž Habe, ki je poudaril, da je petje "zatočišče veselja, poziv k prijateljstvu, solidarnosti in ljubezni".

Med drugim je povedal, da statistika pravi, da v Sloveniji v zborih poje od 3 do 5 odstotkov prebivalcev. "Kar pomeni od 60 do 100.000 pevcev. Seveda nas krasi tudi kakovost, saj smo v evropskih merilih po številu prebivalcev najuspešnejši na zborovskih tekmovanjih v zadnjih 15 letih."

Letošnji Tabor je ponudil tudi bogat spremljevalni program, saj je bilo mogoče na stojnicah kupiti različne izdelke, ki so nastali kot plod znanja in spretnosti domačinov ter okoličanov, poseben program je bil namenjen tudi otrokom.

Več o dogodku pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

