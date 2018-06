Voda je nazaj, a še ni prišla do vseh uporabnikov

17.6.2018 | 18:05

Veli del Novega mesta in okolice (od Šmarjeških Toplic do Straže) je bil danes brez vode. Nekateri odjemalci v višjeležečih predelih so brez vode ostali že ponoči, saj so delavci Komunale takrat izvajali prevezano glavnega vodovoda na novozgrajeni vodohran Kij v bližini Lutrškega sela.

Kot nam je pojasnil vodja sektorja vodooskrba pri Komunali Novo mesto Istok Zorko, so zaradi del so ponoči zaprli napajanje iz glavnega novomeškega zajetja Jezero pri Stopičah (kapaciteta 130 l/s), vodovodni sistem pa se je v tem času napajal iz zajetja Družinska vas (60 l/s). Prevezava na nov vodohran s kapaciteto 4.000 m3 je bila v jutranjih urah končana, tako da so komunalni delavci ponovno vklopili zajetje Jezero in začeli polniti izpraznjeni glavni vodovod. A okoli 8. ure je nad teniškim igrišči na Otočcu prišlo do loma glavnega vodovoda. "Ko je vodovodni sistem prazen, je zelo ranljiv," pojasnjuje Zorko.

Vodohrani Sv. Rok, Težka voda in drugi so se kmalu izpraznili in številni predeli Novega mesta in okolice so ostali brez vode. Komunala je med 16. in 17. uro napako odpravila in v naslednjih urah postopoma povečevala kapaciteto vodovoda. Brez vode so bili ob 19. uri še nekateri višje ležeči predeli Novega mesta in nekatera druga naselja, Zorko, s katerim smo govorili okoli 19. ure, pa predvideva, da bodo vsi uporabniki vodo dobili v roku nekaj ur.

Preplah zaradi plina

Ob 9.22 so na gradbišču na Pugljevi ulici v Novem mestu občani zaznali vonj po plinu. Na kraju so bili gasilci GRC Novo mesto, ki so pregledali delovišče in tudi zaznali vonj po plinu. Obvestili smo dežurnega delavca podjetja Istrabenz plini, ki je preveril območje, vendar z detektorjem prisotnost plina ni zaznal.

Pokrivali streho

Ob 11.40 so v naselju Stražnji Vrh, občina Črnomelj, gasilci PGD Mavrlen pomagali občanu in pokrili 15 kvadratnih metrov poškodovane strehe vikenda s PVC folijo.

B. B.