Osemdeseta so bila leta … v Krškem

18.6.2018 | 08:00

Spomine na osemdeseta leta sta obujala tudi krška podžupanja Ana Nuša Somrak, ki je razstavo tudi odprla, in Goran Rovan, ki je pri pripravi razstave sodeloval s predmeti in svojim bogatim fotografskim gradivom. (Foto: I. Vidmar)

Krško - To so bila naša leta, je bilo v soboto zvečer zelo pogosto slišati v Mencingerjevi hiši v Krškem, kjer so se Krčani na Poletno muzejsko noč vračali v zgodovino, a ne tisto davno, o kateri govorijo le še izkopanine, ampak v tisto, ki jo je večina sinočnjih obiskovalcev doživljala sama in v veliki meri pozabila, v osemdeseta leta minulega stoletja, v čas, ko smo žvečili žvečilne gumije Bazooka Joe, zbirali sličice čokoladic Životinjsko carstvo in Opica Vali, delali prve korake v svetu računalništva na računalnikih Commodore 64 in ZX Spectrum, se veselili zmag Bojana Križaja, Mateje Svet in Roka Petroviča, v čas, ko sta se Tina Maze in Goran Dragić šele rodila, ko smo živeli še v Jugoslaviji in prebirali še čisto sveže natisnjeno 57. številko nove revije, v obdobje, ki se je začelo z letom, v katerem je umrl tovariš Tito in je bil za ljubljanskega škofa in metropolita imenovan Alojzij Šuštar, v čas panka, v katerem je pri nas tedaj pomembno vlogo igrala tudi krška skupina Polska malca.

Da osemdesetih let ni bilo le videti na fotografijah in v številnih predmetih iz tistega časa, pa sta poskrbela prav člana omenjene skupine basist Đani Kovač in bobnar Uroš Srpčič, ki sta s preigravanjem glasbe Polske malce poskrbela za času, o katerem govori razstava, primerno in precej glasno vzdušje.

Basist Đani Kovač in bobnar Uroš Srpčič, ki sta s preigravanjem glasbe Polske malce poskrbela za času, o katerem govori razstava, primerno in precej glasno vzdušje. (Foto: I. Vidmar)

Razstava 80. so bila leta … v Krškem je časovno omejena s smrtjo Josipa Broza Tita leta 1980 in slovensko osamosvojitvijo oziroma rojstvom samostojne države Slovenije leta 1991. Gre za obdobje našega hitrega odpiranja v svet, tehnološkega napredka, osamosvajanja družbenega duha in popuščanja okovov komunističnih dogem ter s tem posledično demokratičnih procesov, ki so pripeljali do razpada socialistične večnacionalne južnoslovanske države. A bolj kot s temi procesi se razstava v Mencingerjevi hiši ukvarja z življenjem navadnega smrtnika, s predmeti, ki jih je uporabljal, z glasbo, ki jo je poslušal, časopisi,stripi, učbeniki in revijami, ki jih je prebiral, sličicami, ki jih je zbiral in lepi v album, s plakati, ki jih je mladina lepila na stene svoje sobe in omare pa tudi s hrano, ki jo je bilo tedaj videti na trgovinskih policah.

Osemdeseta leta v Krškem so na razstavi obdelana z različnih vidikov - z zgodovinskega, z vidika upravne ureditve, preživljanja prostega časa, življenja najstnikov, glasbo, muzejsko dejavnostjo, športa in mode. Razstava bo odprta do 8. februarja leta 2020, do tedaj pa jo bodo avtorice še dopolnjevale, organiziran bo bogat spremljevalni program, prihodnje leto pa bo izšel tudi zbornik o razstavi, ki bo bogatejši še za marsikateri predmet iz tistega časa, ki jih lahko še vedno prispevajo Krčani.

I. Vidmar

