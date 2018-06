V Stranski vasi pogorela hiša, v Vrhpolju bivalni zabojnik, na UE NM le dim

18.6.2018 | 07:00

Minulo noč ob 2.14 uri je v Stranski vasi, občina Novo mesto, gorela hiša. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili požar in preprečili, da bi se razširil na sosednje stavbe. V požaru je bil uničen objekt v velikosti približno 40 kvadratnih metrov.

Včeraj ob 13.35 je v naselju Vrhpolje v občini Ivančna Gorica zagorel bivalni zabojnik. Požar, ki je v celoti uničil bivalni zabojnik v velikosti okoli 36 kvadratnih metrov, so pogasili gasilci PGD Šentvid pri Stični in PGD Stična.

Ob 18.36 se je v Defranceschijevi ulici v Novem mestu v prostorih Upravne enote sprožil požarni alarm. Zaradi pregretja v transformatorski omarici je prišlo do zaznave dima. Gasilci GRC Novo mesto so prostore pregledali s termo kamero in jih prezračili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARIHOV VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE 2 na izvodu 7. KRO 11.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI KOČ. POLJANAH;

- od 10:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 2.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Log Mokronog med 8:15 in 11:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Krško mesto na območju TP Ardro predvidoma med 7.25 in 11.15 uro ter predvidoma med 13. in 13.55 uro, na območju TP Roto Kolonija Videm - nizkonapetostni izvod Kolonija levo predvidoma med 8. in 14. uro ter na nadzorništvu Sevnica na območju TP Sevnica ribniki-nizkonapetostni izvod Ob gozdu Predanič predvidoma med 8. in 14. uro.

M. K.