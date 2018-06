Kip prvemu šmarješkemu županu Janezu Oberču

18.6.2018 | 09:15

Odkritje doprsnega kipa Janeza Oberča (na sliki od leve proti desni): g. Andrej Golčnik, Bernardka Krnc, Janez Dušan Oberč in Stane Granda

Šmarjeta - Občina Šmarješke Toplice želi urediti občinsko središče. Tako je v sodelovanju z Župnijo Šmarjeta Šmarjeta že dobila novo poslovilno vežico, zdaj se bo pričela dograditev parkirišč, pri cerkvi pa bo nastal spominski park zaslužnim občanom.

Prvi je tu dobil svoje mesto župan Šmarjete Janez Oberč (1876-1966), doma iz Osrečja. Ni bil le prvi župan Šmarjete, ampak do sedaj tudi župan z najdaljšim stažem, saj je »vladal« 16 let.

Županja Bernardka Krnc in pobudnik za postavitev kipa Janez Dušan Oberč, vnuk prvega šmarješkega župana.

Včeraj so mu postavili doprsni kip, delo akademskega kiparja Jožeta Kumra iz Dolenjskih Toplic - skulpturo je vlilo Livarstvo Kamšek. Kip - pobudo za njegovo postavitev je dal Oberčev vnuk Janez Dušan Oberč, ki je še kako ponosen na svojega dedka, h kateremu je rad hodil na počitnice - je blagoslovil šmarješki župnik Andrej Golčnik.

Kot je na slovesnosti dejala šmarješka županja Bernardka Krnc, je Oberč veliko doprinesel k napredku kraja: vključil se je v dograditev cerkve in izgradnjo novega pokopališča ter šole in gasilskega doma, v njegovem času so zgradili cesto Zbure - Zaboršt, modernizirali cesto do Osrečja, postavili sejmišče in še marsikaj drugega.

Prof. dr. Stane Granda

Več o tem pomembnem Šmarječanu je povedal priznani slovenski zgodovinar prof. dr. Stane Granda. Janeza Oberča je označil za velikega humanista, čeprav je bil navaden kmet, »a bil je pameten in odgovoren človek, kot nas je večina, poseben pa v tem, da je čutil sposobnost in hkrati odgovornost, da je dal svoje talente na razpolago drugim.« Župan je postal leta 1924 in to ostal vse do začetka druge svetovne vojne. Po besedah Grande je poleg takratnega župnika Perka najbolj vplival in oblikoval splošne kulturno-politične razmere v Šmarjeti in okolici, s svojim znanjem in ugledom pa je veliko pripomogel k njeni modernizaciji.

Doprsni kip je delo akademskega slikarja Jožeta Kumra.

»Zato je spomenik, ki mu ga danes odkrivamo, ne le spomin nanj, ampak predvsem opozorilo, kako moramo ljubiti svojo najožjo domovino, to je občino. Zgodovina nam sporoča, da veliko stvari propade, občine pa praviloma ostanejo, pa če jih oblast prizna ali ne,« je zaključil zgodovinar Granda, tudi častni občan občine Šmarješke Toplice, in zbrane opomnil k spoštovanju zapuščine naših prednikov.

Županja Krnčeva je povedala, da bodo v prihodnjih letih v spominskem parku postavili doprsne kipe še mnogim drugim pomembnim občanom, od Frana Zwittra do Jožeta Karlovška in drugih.

Besedilo in foto: L. Markelj

