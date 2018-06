Obnova Rajkove hiše v polnem teku

18.6.2018 | 11:15

Hiša družine Rajk z novimi okni

Napolnjen zabojnik za odvoz

Podhosta - Humanitarna akcija Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto (OZRK) Pomagajmo družini Rajk že dober mesec poteka na gradbišču Rajkove hiše v Podhosti pri Dolenjskih Toplicah. »Ko smo začeli z deli, smo kmalu videli, da je hiša v zelo slabem stanju in da bodo potrebna dodatna dela, ki jih prvotno nismo predvideli. Prizadevamo si, da bi s skrbnim načrtovanjem del in s pomočjo donatorjev v materialu in delu poskrbeli za tako sanacijo hiše, ki bo Rajkovim omogočila normalno življenje,« je v sporočilu za javnost zapisala pobudnica akcije Nuša Rustja.

Tako je orisala, kaj se je v tem času dogajalo: »Podjetje Pagras je najprej poskrbelo za priklop mobilne hiške in kontejnerja pred Kulturnim domom v Podhosti, kjer Rajkovi sedaj prebivajo, nato pa za rušitvena, zidarska, elektroinstalacijska dela (material je prispevalo podjetje Utrip) in za priklop hiše na kanalizacijo. Za koordinacijo del pri obnovi sanitarij, vodovoda in centralnega ogrevanja je donatorsko poskrbel Uroš Urbančič, ki je v akcijo pritegnil tudi prijatelja Borka Jelića in Francija Skubica. Skupaj so dobrodelno izvedli vsa strojnoinstalacijska in keramičarska dela. Kleti nismo nameravali sanirati, a je nakup nove peči zahteval ureditev kurilnice in postavitev dimnika. Material za razvod centralnega ogrevanja in kanalizacije je donatorsko prispevalo podjetje Tilia. Vhodna vrata in okna s komarniki in policami je v vrednosti 5.000 evrov doniralo podjetje Roletarstvo Medle. V akcijo se je že drugič vključila Komunala Novo mesto in tokrat poskrbela za odvoz mešanih gradbenih odpadkov.

Pri izbiri pohištva smo iskali različne možnosti pri mizarjih in se na koncu odločili, da pohištvo najbolj ugodno kupimo pri M studiu. Direktor Marko Mervar je našo akcijo takoj podprl, prodajalec Borut Šimic pa pri njihovih dobaviteljih (Alples, Mizarstvo Bogovič, Siccabo, Gorenje GSI, Alveus) poskrbel za izredne popuste. Podjetje M studio bo akcijo podprlo tudi z denarno donacijo. V mizarska dela se vključujeta tudi Mizarstvo Avguštin in Mizarstvo Šporar, pri čiščenju sodelujeta tudi oba Rajkova fanta. Mladi udeleženci našega Tabora humanosti bodo pomagali pri čiščenju hiše in okolice.«

Na OZRK upajo, da jim bo zaključna dela v kopalnici in kurilnici, slikopleskarska dela, polaganje talnih oblog, montažo vrat in pohištva, izdelavo napušča in ograje na stopnišču uspelo izvesti v naslednjem mesecu, tako da bi družina Rajk 15. julija lahko obrnila nov list v življenju.

M. Ž., Foto: OZRK, M. R.

